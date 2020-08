Little Nightmares II sarà disponibile dall'11 febbraio 2021

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare che Little Nightmares II sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco sarà anche disponibile nel 2021 per PlayStation 5 e Xbox Series X e un aggiornamento gratuito sarà possibile per chi già possiede il titolo.

Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e controllata dal computer in questo nuovo capitolo. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante.

“Siamo davvero Felici di mostrare finalmente le novità di Little Nightmares II, a un anno dall’annuncio della gamescom 2019”, ha dichiarato Lucas Roussel, Producer di Little Nightmares II. “Abbiamo voluto davvero investire più tempo sul gioco e dargli ancora più amore, per creare la migliore esperienza possibile e deliziare i nostri fan!”.

Maggiori novità saranno mostrate venerdì durante la gamescom Studio, con alcune sezioni del primo livello, Wilderness, che saranno svelate per la prima volta.Unisciti a noi per scoprire di più dell’avventura di Mono e Six nel mondo di Little Nightmares II.

http://little-nightmares.com/