Logitech for Creators annuncia Mevo Start 3-Pack e Mevo Multicam app

Logitech For Creators, estensione del brand Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) dedicato a dare la possibilità a tutti i creator di perseguire le loro passioni, presenta Mevo Start 3-Pack e Mevo Multicam app. Questo studio di trasmissione 'all-in-one' consiste in tre camere Mevo Start portatili e wireless, costruite appositamente per lo streaming in diretta e la registrazione in una splendida risoluzione HD 1080p.

Insieme, il Mevo Start 3-Pack e l'app Mevo Multicam (disponibile per il download gratuito da App Store o Google Play) sono tutto ciò di cui i creator hanno bisogno per produrre facilmente uno show professionale con più telecamere direttamente da uno smartphone o tablet, eliminando la necessità di attrezzature ingombranti tradizionalmente richieste per dare vita a uno show di qualità professionale.

Progettate per lo streaming in diretta e la registrazione da qualsiasi luogo, i creator e gli organizzatori di eventi possono utilizzare Mevo Start per trasmettere i loro video utilizzando il Wi-Fi, l'hotspot di un telefono oppure la rete ethernet*. Le camere Mevo Start sono costruite per lunghe sessioni di stream, con una durata della batteria interna fino a sei ore ciascuna, ma è anche possibile collegarle a una fonte di alimentazione tramite USB-C per un uso continuo.

"Che tu stia trasmettendo in diretta dalla tua cucina, da uno studio musicale o anche da una partita di baseball, con Mevo Start 3-Pack puoi creare facilmente uno streaming professionale, di alta qualità e multi-angolo", ha dichiarato Otto Cedeno, responsabile del marketing di Mevo presso Logitech for Creators.

L'app Mevo Multicam permette ai creator di collegare e controllare fino a tre telecamere Mevo Start per produrre facilmente uno spettacolo di qualità broadcast con angolazioni multi-camera. L'app gratuita dispone di Auto-Director, un mixer audio avanzato ma facile da usare e la possibilità di sovrapporre grafica e testo personalizzati in diretta. I creator possono immediatamente trasmettere in diretta uno show di cucina, una performance di una band, un'intervista podcast o un evento su YouTube, Facebook, Twitch e altre piattaforme con pochi click sull'intuitiva app Mevo Multicam.

Con il campo visivo diagonale di 83,7 gradi della Mevo Start, i creator possono trasmettere e registrare in full HD 1080p senza distorsioni fisheye. I creator possono anche catturare un audio chiaro e pulito utilizzando i microfoni integrati con cancellazione del rumore, o scegliere l'ingresso audio analogico collegando un microfono nell'ingresso TRS da 3,5 mm.

Prezzi e Disponibilità

Mevo Start 3-Pack è disponibile in alcuni paesi Europei su eu.mevo.com, e su Amazon al prezzo consigliato di 1149€. L'App Mevo Multicam può essere scaricata gratuitamente dall'App Store di Apple o dal Play Store di Google. Mevo Start è inoltre disponibile singolarmente, al prezzo consigliato di 449€. Per maggiori informazioni sui prodotti Mevo, visitate mevo.com