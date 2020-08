Logitech G, al debutto la nuova linea Color Collection

Logitech G, un marchio Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nell'innovazione delle tecnologie e degli strumenti da gaming, ha introdotto oggi una nuova collezione di prodotti che celebra l'espressione di sé e il lato divertente del gioco. Il pezzo forte della nuova Color Collection di Logitech G è la Cuffia Wireless da Gaming G733 LIGHTSPEED. Caratterizzate da quattro colori vivaci, le G733 sono cuffie wireless che si adattano a ogni stile e contribuiranno a rendere l'esperienza di gioco ancora più personale e unica. Completano la collezione Color Collection i mouse da gaming G203 e G305 e la tastiera da gaming G915 TKL.

"Man mano che il gaming diventa una parte più grande della cultura pop, l'espressione personale e lo stile sono diventati sempre più fondamentali nell'identità di un giocatore", ha detto Ujesh Desai, Direttore Generale di Logitech G. "Con questo in mente abbiamo deciso di progettare una collezione di prodotti da gaming ad alte prestazioni in modo divertente e colorato".

Dagli accessori veri e propri fino alle confezioni dei prodotti, i colori grigio, bianco e nero hanno storicamente dominato l'industria del gaming, Tuttavia, man mano che questo mondo si espande per soddisfare le esigenze dei consumatori più diversificati, la possibilità di espressione personale nella community sta cambiando. Attraverso i social media, l'avvento di UGC (User Generated Contents) e la rapida crescita dello streaming, gli strumenti di creazione di contenuti e stanze da gaming sono sempre più in mostra, incoraggiando i giocatori a riflettere meglio sui colori che scelgono e su ciò che utilizzando per trasmettere il loro stile e la loro personalità individuale. Investire nell'ambiente circostante per riflettere le espressioni interiori rende l'esperienza di gioco più coinvolgente e la nuova Color Collection di Logitech G vuole proprio amplificare questo aspetto fondamentale.

Le nuove cuffie wireless G733 sono disponibili a scelta tra bianco, blu, lilla e nero. Pesano solo 278 g, sono dotate di nuovi archetti di sospensione colorati e reversibili forniti di morbidi cuscinetti auricolari in schiuma memory foam a doppio strato per il massimo del comfort, rendendole tra le cuffie più comode che Logitech G abbia mai progettato. Per accompagnare le G733, Logitech G ha presentato una collezione di fasce per la testa coordinate in base al colore, oltre a simpatici copri-cuscinetti per microfono compatibili con tutte le cuffie e i microfoni Logitech G.

"Abbiamo deciso di progettare una cuffia dotata di tutte le nostre migliori feature che permetta alle persone di mostrare la loro personalità", ha detto Tiffany Beers, responsabile dell'ingegneria audio di Logitech G. "Le G733 e gli accessori disponibili fanno proprio questo. Si tratta di una cuffia da gaming affidabile e di alta qualità che si adatta all'ambiente e permetterà di esprimere sé stessi senza lasciare nulla al caso".

Oltre alle G733, i giocatori potranno sbizzarrirsi a scegliere tra la versione in bianco o in nero della tastiera da gioco meccanica senza fili Logitech G915 TKL e le versioni in nero, bianco, blu e lilla del mouse da gioco Logitech G203 e del mouse da gioco senza fili G305.

"I giocatori e gli streamer sono alla ricerca di più modi per esprimere il loro senso dello stile e della personalità", ha detto Elspeth Eastman, streamer di Twitch, gamer e doppiatrice. "Che si tratti di bianco o nero o lilla o di un mix di tutti i colori, stiamo cercando modi per esprimerci quando giochiamo per divertirci".

Prezzi e disponibilità

Le cuffie da gaming wireless Logitech G733 LIGHTSPEED saranno a disposizione al prezzo consigliato di 149 €. Le fasce colorate, disponibili in 5 opzioni, saranno vendute al dettaglio al prezzo di €9,99 ciascuna; mentre il set di cinque divertenti cover per microfono, sarà venduto al dettaglio al prezzo di €9,99. La G915 TKL Gaming Keyboard G915 TKL è in vendita al prezzo di €229,99, mentre il Logitech G305 è in vendita al prezzo di €59,99 e il G203 LIGHTSPEED è in vendita al prezzo di €39,99. Tutti i prodotti saranno disponibili a settembre 2020.