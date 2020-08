Logitech G annuncia il nuovo Volante Racing G923

Logitech G, un marchio di Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nell'innovazione delle tecnologie e delle attrezzature da gaming, ha presentato oggi il nuovo Volante Racing Logitech G923, un volante ad alte prestazioni che rivoluziona l'esperienza delle corse simulative. Progettato per il massimo realismo, il G923 è dotato di TRUEFORCE, un nuovo sistema di feedback ad alta definizione che lavora con la fisica del gioco e con il sistema audio per offrire un'esperienza ultra-realistica.



"Un grande volante racing con force-feedback di qualità superiore può fare la differenza tra tagliare il traguardo per primo e uscire di pista, o non finire affatto la gara" ha detto il pilota della McLaren F1 Lando Norris. "Il nuovo Logitech G923 con TRUEFORCE offre ai piloti un'esperienza autentica al volante e simula tutti i dettagli e i particolari che come piloti viviamo in pista. Riesco a sentire se la parte posteriore della vettura perde aderenza o se sto per fare un testacoda, il che mi dà la possibilità di correggere rapidamente la traiettoria e di stare davanti alla concorrenza".

TRUEFORCE è una tecnologia proprietaria ad alta definizione di force feedback che rivoluziona ciò che è possibile vivere nei giochi di corse. Utilizzando la fisica del gioco e l'audio in tempo reale, permette ai giocatori di sentire davvero il rombo di un motore, la trazione degli pneumatici, il terreno della pista e il feedback del volante, più che mai prima d'ora. TRUEFORCE si collega direttamente ai motori in-game, elaborando dati fino a 4000 volte al secondo per produrre realismo e dettagli di prossima generazione nei giochi supportati.



"Negli ultimi anni, abbiamo lavorato con piloti di simulazione e piloti di auto da corsa professionisti per sviluppare un'esperienza di guida realistica e completa come nessun'altro", ha detto Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G. "Con TRUEFORCE si arriva davvero a 'sentire' la strada, insieme a ogni minima caratteristica delle auto da corsa. Eleva davvero l'esperienza ad un nuovo livello, e tutti quelli che lo hanno provato se ne vanno sempre via con un grosso sorriso".



Progettato per le simulazioni di oggi, il volante e i pedali del G923 sono stati modernizzati con un volante in metallo spazzolato, pedali lucidati e un copri-volante in pelle per il massimo comfort. Inoltre, il G923 è stato progettato con una serie di nuove caratteristiche, tra cui:

Controlli a doppia frizione programmabili - permette ai piloti di eseguire partenze più pulite e rapide con una doppia frizione programmabile che facilita la massima trazione e il minimo slittamento.

permette ai piloti di eseguire partenze più pulite e rapide con una doppia frizione programmabile che facilita la massima trazione e il minimo slittamento. Indicatore di giri integrato - le luci a LED colorate integrate indicano il range di giri al minuto, avvisando il pilota quando sta per andare fuori giri.

- le luci a LED colorate integrate indicano il range di giri al minuto, avvisando il pilota quando sta per andare fuori giri. Controlli di gioco sul volante - i comandi di gioco Playstation e XBOX sono integrati nel volante per un controllo totale a portata di mano.

- i comandi di gioco Playstation e XBOX sono integrati nel volante per un controllo totale a portata di mano. Pedali dei freni progressivi - con una nuova molla progressiva per una sensazione più reattiva, la nuova reattività del pedale del freno aggiunge più realismo e controllo.

- con una nuova molla progressiva per una sensazione più reattiva, la nuova reattività del pedale del freno aggiunge più realismo e controllo. Quadrante di selezione a 24 punti - il quadrante di selezione integrato permette al pilota di regolare la trazione, la coppia, la gestione automatica della stabilità, la forza frenante e altro ancora.

Prezzo e Disponibilità

Il Volante Racing Logitech G923 è disponibile per PC, PlayStation e XBOX. Disponibile da agosto 2020, ad un prezzo consigliato di € 409,99, il G923 funzionerà anche con PlayStation 5* e Xbox Series X, quando le console verranno lanciate durante le festività di quest'anno. Per maggiori informazioni vista il sito web ufficiale a questa pagina.