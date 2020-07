LOGITECH G lancia le nuove cuffie da gaming PRO X WIRELESS

Logitech G, un marchio di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nell'innovazione delle tecnologie e delle attrezzature da gaming, presenta oggi le Cuffie da Gaming Wireless Logitech G PRO X LIGHTSPEED. Questa nuova cuffia PRO unisce la tecnologia wireless LIGHTSPEED pro-grade al pluri-premiato design delle PRO X, costruite secondo le rigorose specifiche dell'elite dei professionisti esport di tutto il mondo.

"Amo le mie PRO X, l'unica cosa che vorrei è che avessero il supporto wireless", ha detto Soren "Bjergsen" Bjerg, pro player di League of Legends dei TSM. "Bene, ora posso smettere di desiderarlo!"

Basate sulle pluri-premiate cuffie da gaming PRO X, le PRO X Wireless sono dotate di materiali di alta qualità, garantiscono una comunicazione avanzata, un audio di precisione e la totale libertà del wireless. Le PRO X LIGHTSPEED Wireless sono ora dotate di tecnologia LIGHTSPEED wireless 2,4 GHz, e offrono oltre 20 ore di durata della batteria e 12 m di portata.

"Le PRO X Wireless sono un'importante aggiunta alla nostra linea di cuffie da gaming per professionisti", ha dichiarato Chris Pate, Portfolio Manager della Logitech G PRO Line. "Le cuffie PRO X Wireless offrono agli atleti professionisti e agli aspiranti esporter le migliori cuffie wireless, fornendo loro le prestazioni, le comunicazioni e il comfort di cui hanno bisogno, senza fili o limitazioni".

Inoltre, le nuove cuffie sono dotate del microfono avanzato Blue VO!CE, con software dedicato, per un'incredibile chiarezza della voce e una comunicazione di alta qualità in-game e in live stream, di driver PRO-G da 50 mm per un audio professionale e nitido, di suono surround DTS 7.1 di nuova generazione per una migliore consapevolezza della situazione e di una confortevole imbottitura in memory foam con un design leggero, che offre ore di comfort per lunghe sessioni di allenamento o match competitivi.

Prezzo e Disponibilità

Le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED saranno disponibili ad agosto 2020, al prezzo consigliato di 199,99 €.