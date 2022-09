Logitech G porta il game streaming a un nuovo livello presentando la prima console portatile per il cloud gaming

Logitech G, brand di Logitech e leader negli accessori gaming, svela oggi l'attesissima Logitech G CLOUD Gaming Handheld, un dispositivo appositamente creato per il cloud gaming. Il nuovo dispositivo offre controlli di gioco precisi, uno schermo HD a 1080p, un'incredibile durata della batteria e un design elegante e leggero che consente ai gamer di accedere alle librerie di giochi per PC e console dal cloud in un modo nuovo e divertente.

"Il cloud gaming è un modo nuovo ed entusiasmante di giocare. Adoro il fatto che si possa accedere alle librerie da qualsiasi luogo", ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. "Volevamo sfidare noi stessi a costruire un dispositivo perfettamente ottimizzato per il cloud gaming. Questo significa controlli di precisione, simili a quelli di un controller Xbox di fascia alta, un ampio schermo HD, un'incredibile durata della batteria e un design leggero per consentire ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza alcun compromesso".

La console portatile Logitech G CLOUD è stata sviluppata in collaborazione con Tencent Games e supporta lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW. I giocatori possono anche eseguire lo streaming di giochi locali da una console Xbox con l'app Xbox, i loro giochi Steam tramite SteamLink o scaricare app remote play, streaming video e altro ancora tramite il Google Play Store.

"Xbox Cloud Gaming è stato creato per consentire ai giocatori di tutto il mondo di accedere ai giochi Xbox quando vogliono, sul dispositivo che preferiscono", ha dichiarato Catherine Gluckstein, vicepresidente Xbox Cloud Gaming di Microsoft. "Noi di Xbox abbiamo intrapreso questo viaggio per portare la gioia e la community gaming a un numero sempre maggiore di persone, e siamo entusiasti di vedere Logitech G lanciare questo dispositivo per il cloud gaming che delizierà i giocatori con i giochi Xbox in posti sempre nuovi".

"NVIDIA GeForce NOW è un servizio di cloud gaming aperto che offre lo streaming di oltre 1.400 giochi per PC, di cui oltre 100 free-to-play", ha dichiarato Phil Eisler, vicepresidente e direttore generale del cloud gaming GeForce NOW di NVIDIA. "È fantastico vedere Logitech G ottimizzare l'esperienza in modo che i gamer possano godersi i loro giochi per PC preferiti in un modo nuovo e incredibile".

Logitech G CLOUD consente ai gamer di giocare ovunque grazie al Wi-Fi. Le caratteristiche principali includono:

Gioco confortevole per tutto il giorno - Con una batteria di oltre 12 ore di durata e un peso di soli 463 g, i giocatori possono godere di sessioni di gioco prolungate.

Full HD - L'ampio schermo touchscreen Full HD da 7 pollici a 1080p vanta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un'esperienza di gioco a tutto schermo in formato 16:9, unica in questo tipo di dispositivi portatili.

Controlli di gioco di precisione - Prestazioni e feedback in grado di rivaleggiare con i migliori controller grazie a feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili.

Sostenibilità - Tutti i prodotti Logitech G sono certificati carbon neutral, il che significa che l'impatto delle emissioni di carbonio del prodotto è stato ridotto a zero grazie agli investimenti di Logitech in progetti di compensazione e rimozione delle emissioni di carbonio. Anche l'imballaggio di questo prodotto è realizzato con carta proveniente da FSC e da altre fonti controllate.

Prezzi e Disponibilità

Il Logitech G CLOUD Gaming Handheld sarà disponibile in nord america in ottobre 2022, e più avanti nel resto del mondo.