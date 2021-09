LOGITECH G presenta le nuove cuffie Gaming Wireless G435 LIGHTSPEED

Logitech G, brand di Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nelle tecnologie per accessori da gaming, segna un nuovo standard per i gamer moderni con le nuove cuffie ultra leggere G435 LIGHTSPEED. Presentate oggi, le Cuffie da Gaming Wireless G435 LIGHTSPEED si distinguono su tutti i fronti - comfort, sostenibilità, colori, supporto multipiattaforma e molto altro, il tutto all'accessibile prezzo consigliato di 79,99 €.

"I consumatori, in particolare i gamer più giovani, si preoccupano del loro pianeta e degli effetti dei cambiamenti climatici, così come delle funzionalità, delle caratteristiche e del prezzo dei loro prodotti", commenta Ujesh Desai, general manager di Logitech G. "Abbiamo progettato le G435 per questi utenti, con l'obiettivo di creare la nostra cuffia più leggera, accessibile e sostenibile senza rinunciare a stile, versatilità e feature avanzate, come il microfono beamforming e il supporto multipiattaforma".

Con un peso di soli 165 grammi, le G435 sono così confortevoli e leggere da poter essere indossate tutto il giorno. Le G435 si adattano a ogni persona, ma il loro design è stato pensato per teste di media e piccola dimensione. Sulle cuffie è anche presente anche un limitatore di volume opzionale.

Le G435 sono le cuffie da gaming wireless più sostenibili realizzate a oggi da Logitech G. Certificate CarbonNeutral, Logitech finanzierà per ogni acquisto delle compensazioni di carbonio certificate di alta qualità, per ridurre a zero l'impatto di carbonio del prodotto. Le parti in plastica sono realizzate con almeno il 22% di plastica riciclata post-utilizzo e la carta del packaging proviene da foreste certificate FSCTM. Scegliendo queste cuffie da gaming supporterete la responsabile gestione delle foreste mondiali.

La combo LIGHTSPEED 2.4GHz wireless e Bluetooth offre la libertà di connettere le G435 a PC, PlayStation o dispositivi mobile. Il wireless LIGHTSPEED si connette a PC o Playstation tramite adattatore USB-A 2.4 GHz e offre tutte le performance amate dai gamer. Il Bluetooth permette di collegare le cuffie ai dispositivi mobile per giocare in mobilità o ascoltare musica.

I driver da 40 mm offrono un suono ricco e immersivo, mentre i due microfoni beamforming eliminano la necessità di un asta per microfono. I microfoni beamforming riducono inoltre il rumore di sottofondo e amplificano la voce, sarà come essere nella stessa stanza dei vostri amici.

Le nuove cuffie wireless G435 sono disponibile in tre colorazioni: Nero & Giallo Neon, Blu & Rosso Lampone e Bianco & Lilla, i giocatori potranno così esprimere il proprio stile personale e la propria personalità. Le G435 includono anche piccoli ma preziosi dettagli, come gli indicatori Destra e Sinistra in braille per renderne più semplice l'utilizzo a chi soffre di disabilità visive.

Prezzo e disponibilità

Disponibili da settembre 2021, le Cuffie da Gaming Wireless Logitech G435 saranno in vendita a un prezzo consigliato di 79,99 €.

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale del produttore a questa pagina.