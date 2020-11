LOGITECH G svela il mouse wireless G PRO X Superlight

Logitech G, brand di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e leader nel settore dei prodotti da gaming, svela oggi il suo leggerissimo mouse pensato per gi esport, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Dotato di tecnologia LIGHTSPEED, di sensore HERO 25K, e di un design altamente rifinito, il PRO X SUPERLIGHT è pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per l'elite dei professionisti di esport.

"Avere una buona mira è fondamentale, specialmente per giocare a CS:GO," dichiara Oleksandr Kostyliev, meglio conosciuto come s1mple, player professionista di Counter-Strike: Global Offensive per il team Natus Vincere (NAVI). "Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT mi permette di giocare al mio meglio, con zero limitazioni, zero compromessi, e cosa più importante, zero colpi mancati!"

Il nuovo PRO X SUPERLIGHT si aggiunge all'incredibile lineup di prodotti della serie PRO, che già può vantarsi di un'ottima reputazione per quanto riguarda qualità e performance tra i pro di tutto il mondo. Il PRO X SUPERLIGHT è stato testato sul campo, risultando decisivo, per la vittoria degli ASTRALIS nella Season 12 ESL PRO League Final, e per i G2 Esports per vincere l'European Championship 2020 di League of Legends.

"Sono sempre alla ricerca del gear ideale per dare un boost alle mie prestazioni," dice Beita Novshadian, conosciuta come bENITA, gamer professionista di Valorant per CLG. "Il nuovissimo mouse da gaming PRO X è leggero e preciso, e mi permette di concentrarmi esclusivamente sul gioco e su quello che devo fare in quel momento. Non c'è assolutamente nulla che possa distrarmi!"

Per soddisfare le esigenze dei gamer competitivi, il nuovo PRO X SUPERLIGHT è stato progettato per rimuovere ogni possibile ostacolo alla vittoria essendo il mouse wireless di Logitech G più leggero e veloce di sempre. Meticolosamente riprogettato e strutturato per ridurre il peso e migliorare le prestazioni, il nuovo PRO X SUPERLIGHT pesa meno di 63 grammi ed è quasi il 25% più leggero del PRO Wireless standard.

Inoltre, il PRO X SUPERLIGHT è dotato di un wireless LIGHTSPEED più reattivo a 2,4 GHz per giocare senza alcun vincolo per le oltre 70 ore di durata della batteria. Il nuovo mouse è inoltre dotato di grandi piedini in PTFE, per un'esperienza di gioco a basso attrito che offre precisione, velocità e manovrabilità senza rivali.

Il PRO X SUPERLIGHT dispone del nuovo HERO 25K, l'ultima versione del nostro iconico sensore HERO, offre un livello di precisione tutto nuovo per le migliori performance. Traccia il movimento fino a grandezze inferiori al micrometro (meno di un milionesimo di metro!) con estrema precisione, con zero smoothing, filtraggio o accelerazione.

HERO utilizza un sistema intelligente di gestione dell'energia per regolare continuamente la frequenza di quadro in base al movimento del mouse. Questo consente di ottenere performance di alto livello e al contempo una gestione continua dell'energia che mantiene il consumo al minimo. In questo modo l'efficienza energetica è 10 volte migliore rispetto ai dispositivi della precedente generazione.

"Con il PRO X SUPERLIGHT abbiamo spinto i confini di ciò che è possibile quando si combinano tecnologie innovative come LIGHTSPEED e HERO 25K con un design super leggero", ha dichiarato Chris Pate, portfolio manager di Logitech G PRO Series. "Testato e approvato dai Pro di tutto il mondo, il PRO X SUPERLIGHT è la risposta definitiva per i gamer che cercano l'apice delle prestazioni".

Prezzo e Disponibilità

A partire da oggi, il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è disponibile per il pre-order su Logitechg.com al prezzo di €149,99 in bianco e in nero.