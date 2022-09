LOGITECH presenta LOGI PLAY 2022, evento di due giorni dedicato al futuro del Gaming e dello Streaming

Logitech ha annunciato oggi che il primo Logi PLAY, importante evento dedicato a gaming e streaming, si terrà il 20 e 21 settembre presso il centro LVL di Berlino, Germania. Guidato da Logitech G e Logitech For Creators, Logi PLAY 2022 riunirà persone provenienti dai settori del gaming e dello streaming per discutere le tendenze e l'evoluzione del gioco virtuale, dello streaming e della creazione di contenuti. L'evento comprenderà tavole rotonde, esibizioni musicali, sessioni di gaming e annunci di nuovi prodotti.

"Gamer e content creator stanno alimentando un vero e proprio cambiamento culturale in modi che non abbiamo mai visto prima. Con Logi PLAY vogliamo creare un luogo in cui non solo riuniamo queste community per esplorare innovazioni e tendenze, ma siamo anche in missione per contribuire a plasmare il futuro del gaming avvalendoci dei nostri colleghi di settore e dei nostri partner", ha dichiarato Yalcin Yilmaz, vicepresidente e responsabile per l'Europa di Logitech.

La prima giornata dell'evento, il 20 settembre, sarà dedicata alla stampa e ai partner, mentre il Day 2 – 21 settembre – sarà completamente disponibile in livestream sul nostro canale Twitch. La live sarà presentata da Aaron "Medic" Chamberlain e Frankie Ward. Con l'uscita di diversi nuovi prodotti Logitech G e Logitech For Creators, i vertici di Logitech si uniranno ai leader del settore per discutere di argomenti legati al gaming e allo streaming.

L'evento riunirà più di 30 gamer e content creator da tutto il mondo. Tra le figure di spicco ecco DanucD, Onscreen, e Mr. Shibolet, senza dimenticare talent come PastelMusique, Florent Garcia, Djarii e LittleBigWhale.

Principali figure di Logitech presenti:

Bracken Darell, CEO Logitech

Najoh Tita Reid, CMO Logitech

Ujesh Desai, GM Global, Logitech G

Vincent Borel, GM Global, Logitech For Creators

Riunendo le menti più brillanti nel campo del gaming e dello streaming, Logi PLAY offre un'opportunità unica di essere in prima linea in un settore in continuo fermento.

Siete pronti per Logi PLAY? Non perdetevi la stream, registratevi qui. #LogiPLAY