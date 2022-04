Lost Ark in arrivo su quasi tutti i dispositivi GeForce Now, aggiornamento 2.0.40 con supporto nativo per processore Apple M1 e 13 nuovi titoli in arrivo

Dettagli Scritto da PR Categoria: Flash News Pubblicato: 28 Aprile 2022

L'avventura è protagonista di questo giovedì GFN grazie all’arrivo del popolare gioco di ruolo d'azione gratuito Lost Ark disponibile per lo streaming su quasi tutti i dispositivi con GeForce NOW. Questa settimana, gli utenti di GeForce NOW ottengono un'esperienza ancor più arricchita grazie all'aggiornamento 2.0.40 che include una serie di nuove funzionalità, tra cui il supporto nativo su MacBook, iMac e Mac Mini basati su chip M1, garantendogli inoltre un consumo energetico ridotto e tempi di avvio delle app più rapidi. I giocatori Mac potranno giocare ai loro giochi preferiti tra cui God of War, aggiunto la scorsa settimana al catalogo GFN L’aggiornamento porta con se anche una nuova e migliorata grafica per la sovrapposizione delle statistiche di streaming con più informazioni (schermata allegata), come gli FTP di gioco e gli FPS (rispettivamente rendering frame rates e frame rate di streaming) Inoltre,è ora presente un premio per l'abbonamento alla "Heroic Edition" di Guild Wars 2, e le carte regalo dell'abbonamento GeForce NOW ora possono essere riscattate anche per RTX 3080. Di seguito l’elenco di giochi disponibili da questa settimana sulla libreria GeForce NOW: Dune: Spice Wars (nuova release su Steam)

Holomento (nuova release su Steam)

Prehistoric Kingdom (nuova release su Steam e Epic Games Store)

Romans: Age of Caesar (nuova release su Steam)

Sea of Craft (nuova release su Steam)

Trigon: Space Story (nuova release su Steam)

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt (nuova release su Steam)

Conan Exiles (Epic Games Store)

Crawl (Steam)

Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Lost Ark (Steam)

SOL CRESTA (Steam)