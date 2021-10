Lost Away, il titolo PC survival sull’esplorazione extraplanetare si mostra con un nuovo cinematic e gameplay trailer

S2 Games sono contenti di rivelare il loro secondo progetto, Lost Away, il survival in prima persona basato in un pianeta alieno, ricco di misteri e lontano dalla terra. Ambientato in un mondo ostile quanto stupendo e lontano dal nostro Sistema Solare, i giocatori si ritroveranno in questo ambiente come i soli sopravvissuti di un’incidente spaziale.

Da qui, e senza ossigeno, i giocatori saranno forzati a cercare un modo per respirare, delle risorse da mangiare e del materiale per costruire, sperando di sopravvivere la notte. . Con una radio non funzionante, condizioni planetarie ostili e una nave fatta a pezzi, la colonia non manderà nessun tipo di aiuto. Ora dobbiamo solo capire cos’è andato storto, scoprire i segreti di questo antico pianeta e rimando vivi, con la speranza di rivedere il pianeta terra.

Fin dalle prime battute di Lost Away, i giocatori saranno messi alla massima allerta in un urgente missione nella ricerca di ossigeno, che non si trova nell’atmosfera come a casa. Con i minuti contati, il giocatore dovrà trovare la risposta tra la flora e fauna aliena.. Una volta messi a posto i segni vitali, ci si ritroverà alla ricerca di rifugio e cibo in questa storia con solo due fini, la vita o la morte. Esplora un vasto mondo in cerca di risposte, incontra creature amichevoli, trova cibo mangiabile e materiali nuovi, per la costruzione di armi e protezioni,con la speranza di tornare a casa..

L’istinto sarà ciò che sarà messo alla prova mentre si cammina per luoghi sconosciuti. Usa strumenti e tecnologia in modo intelligente per trovare la giusta via e ricordate sempre di guardarvi le spalle, perché incontrare la bestia sbagliata potrebbe garantire loro una buona cena.

“Abbiamo lavorato davvero duramente per creare il giusto team, con l’obiettivo di spingere il nostro progetto indie, il suo sviluppo e la sua pubblicazione, il meglio possibile” ha detto Mike Jadore, Creative Manager di S2 Games. “Annunciare il progetto Lost Away è solo un ulteriore passo in avanti per mostrare la nostra dedizione all’industria videoludica. Siamo davvero curiosi di sapere quale sarà il feedback dei giocatori e non vediamo l’ora di mostrare cosa li aspetta”.

