LUCCA COMICS & GAMES 2020 EDIZIONE CHANGES, gli appuntamenti di Sabato 31 ottobre

Lucca Changes, l'edizione 2020 di Lucca Comics & Games, non si ferma. E come celebrare al meglio la giornata di Halloween se non con Scheletri? Il nuovo graphic novel di Zerocalcare sarà protagonista del panel Scheletri sulle magliette, scheletri negli armadi (ore 15.30 sul canale YouTube e sul sito di Lucca comics & Games). Il fumettista di Rebibbia rifletterà sull'efferatezza della vita quotidiana, sull'evoluzione dell'amicizia e sui misteri che durano decenni.

Da Rebibbia si vola in Giappone con JNTO – Ente Nazionale del Turismo Giapponeseche quest'anno s'incontrerà con Cristina D'Avena per parlare di Giappone e anime (ore 11.00 sempre su YouTube e sul sito), ripercorrendo la carriera dell'iconica interprete e del suo rapporto con il Paese del Sol Levante e con la cultura giapponese.

La cantante delle sigle animate sarà anche protagonista dello spettacolo A Spasso con Walt special edition, il musical dei celebri film di animazione Disney, con le illustrazioni dei più importanti disegnatori italiani, portato in scena dagli ANIMEniacs Corp insieme a Cristina D'Avena e Pietro Ubaldi (ore 21.00 su RaiPlay).

Tra musica e fumetto Davide Toffolo sarà protagonista della performance dal vivo Un allegro ragazzo ipnotizzato - Davide Toffolo Unplugged (ore 21.30 su YouTube e sul sito), un racconto fatto di note e immagini, alla scoperta della graphic novel Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Ritorno, attraverso l'intervista di Luca Raffaelli.



Il mondo della musica arriva a Lucca Changes con altri due cantautori: Riccardo Zanottifrontman dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Il primo sarà protagonista del panel Togliti di mezzo se vuoi campare a lungo (ore 20.00 su YouTube e sul sito) in cui presenterà il primo romanzo Ahia!; mentre il secondo in Max Pezzali - Qualcosa di nuovo e qualcosa di classico (ore 21.30 su YouTube e sul sito) dialogherà con Roberto Recchioni per parlare del nuovo album del cantautore ma anche delle icone degli anni '90, dagli zainetti alle autoradio, passando per Dylan Dog e gli 883.



Se vi chiedete come nascono i fumetti l'appuntamento da non perdere è con MASK'D, realizzare il proprio fumetto - Dall'idea alla matita (ore 15.00) un incontro che è una lezione di fumetto con i creatori di MASK'D – The Divine Children: Ilaria Catalani, Fiore Manni e Michele Monteleone, che racconteranno come è nato il loro progetto per Star Comics e come si lavora in team per realizzare e promuovere un fumetto. Sempre in collaborazione con Star Comics Dietro le quinte di Edens Zero: intervista a Hiro Mashima (ore 20.00), il celeberrimo mangaka si racconta ai fan in un'intervista esclusiva in cui svelerà curiosità sul suo lavoro e la sua vita privata.

E come nasce uno dei webcomic di maggior successo degli ultimi anni? Ce lo svelano nel panel realizzato con il contributo dell'Ufficio Culturale dell'Ambasciata di Israele in Italia, One of Those Days - Behind the Scenes, gli stessi autori del celebre One of These Days, Yehuda e Maya Devir (ore 11.00) in un incontro in cui ci porteranno dietro le quinte del loro fumetto e ci parleranno del loro lavoro. E con Corporeità a fumetti (ore 16.00) Rita Petruccioli, Martoz e Zuzu rifletteranno su come il corpo abbia un ruolo così centrale nel fumetto, pur se spesso dato per scontato.



Nell'Area Movie a cura di QMI si parla protolatino con Matteo Rovere che durante una masterclass online (ore 16.30) presenterà Romulus la serie tv prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, dal 6 novembre su Sky e in streaming su NOW TV. A seguire il documentario esclusivo Romulus: making of di una leggenda, prodotto da Sky e Groenlandia, diretto da Marco Pianigiani e scritto da Emanuele Cava.

Il regista Gabriele Mainetti, autore dell'acclamato Lo chiamavano Jeeg Robot e dell'attesissimo Freaks out ci racconterà poi le sue passioni, il suo cinema, il suo rapporto con Lucca e i fumetti in un incontro dal titolo Gabriele Mainetti – Passione Lucca (ore 18.30).

E per sapere cosa ci aspetta in televisione, Rai 4 presenta a Lucca Changes tutte lenovità della prossima stagione, con tanti contenuti esclusivi in prima visione assoluta e introduzione di Andrea Fornasiero (ore 15.00).



Da non perdere poi lo show dedicato al Gioco da Tavolo cult 7 Wonders, 7 meraviglie: 7 migrazioni nell'immaginario tra realtà e fantasia (ore 10.00) con il professore de Il Collegio Luca Raina e i presentatori del programma Crossover Universo Nerd. E per chi volesse mettere alla prova la propria creatività ci sarà da sintonizzarsi con il Laboratorio di Game Design (ore 12.30) dove grandi ospiti come Andrea Angiolino, Immanuel Castoe Roberto Di Meglio ci sveleranno i segreti dell'arte di creare videogiochi. E per concludere i supercattivi di Gotham City scendono in campo per prendere il controllo della città nel Game Showcase: The Joker - A Diabolical Party Game, di Spin Master (ore 13.00) nuovo party game ambientato nell'universo di Batman.

Giornata piena zeppa di importanti appuntamenti anche lato videogioco. Imperdibile la presentazione di Io sono Pow3r, la storia di Giorgio Calandrelli, universalmente conosciuto come Pow3r, ovvero lo streamer più influente e importante d'Italia (ore 12.00).

Tornano poi gli incontri con DocManhattan e Sabaku, per un sabato all'insegna della fantascienza e di Cyberpunk, attesissimo nuovo titolo di CD Project RED di cui si parlerà con Daniele Duri, Principal Animator di CD Project RED (ore 15.00).

Infine appuntamento da matita rossa per tutti gli appassionati di Super Mario. Per celebrare il 35mo anniversario del celeberrimo personaggio Nintendo insieme a grandi artisti, che si divertiranno con il nuovissimo Mario Kart Live: Home Circuit (ore 18.00).