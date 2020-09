MAFIA: Definitive Edition al debutto, disponibile il trailer di lancio

2K e Hangar 13, studio di sviluppo proprietario, annunciano oggi la disponibilità di Mafia: Definitive Edition, remake onnicomprensivo ricostruito da zero dell'originale Mafia. Il remake, che inclunde una trama aggiornata, cut-scene aggiuntive, nuove sequenze di gameplay e nuove feature, una colonna sonora ri-registrata, e tanti altri miglioramenti, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC via Steam ed Epic Games Store.

"Gli sviluppatori di Hangar 13 sono, senza dubbio, tra i migliori e più talentuosi storyteller nella nostra industria" dichiara David Ismailer, Presidente di 2K. "Avere l'opportunità di presentare a una nuova generazione di giocatori questo acclamato classico quasi 20 anni dopo la sua uscita è davvero un privilegio. Siamo davvero felici sia per i nuovi giocatori che per i vecchi fan che potranno vivere questo intenso ed esteso aggiornamento del viaggio di Tommy Angelo."

L'uscita di Mafia: Definitive Edition completa la Mafia: Trilogy, una collezione che permette ai giocatori di vivere la vita di un gangster attraverso tre differenti epoche del crimine organizzato in America.

Insieme, i titoli di Mafia hanno venduto oltre 18 milioni di copie a livello mondiale. Ora, per la prima volta sull'attuale generazione di console, i giocatori potranno vivere tutti e tre i titoli assieme godendosi la definitiva saga criminale. Mafia: Trilogy include:

Mafia: Definitive Edition – Remake costruito da zero dell'acclamato classico

costruito da zero dell'acclamato classico Mafia II: Definitive Edition – Rimasterizzato in ultra HD

in ultra HD Mafia III: Definitive Edition – La re-introduzione del pluri-premiato capolavoro

Tutti e tre i giochi sono ora disponibili all'interno di Mafia: Trilogy. Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, e Mafia III: Definition Edition sono inoltre disponibili singolarmente per PlayStation® 4, Xbox One, e PC via Steam ed Epic Games Store. Sia Mafia II: Definitive Edition che Mafia III: Definitive Edition dispongono di tutti i contenuti bonus originali, oltre che una masterizzazione completa compatibile con il 4K per Mafia II. Mafia: Definitive Edition è disponibile per l'acquisto sia in versione digitale che fisica.

I possessori di Mafia: Trilogy avranno accesso ai loyalty bonus pack che aggiungono gli abiti e i veicoli di seguito elencato agli altri due giochi:

Mafia: Definitive Edition: Tommy Angelo's suit and cab;

Tommy Angelo's suit and cab; Mafia II: Definitive Edition: Vito Scaletta's leather jacket and sports car;

Vito Scaletta's leather jacket and sports car; Mafia III: Definitive Edition: Lincoln Clay's army jacket and muscle car.

Inoltre, i giocatori possono registrarsi per un Account 2K per sbloccare oggetti bonus per ogni gioco:

Mafia: Definitive Edition: Black Cats Motorcycle Pack;

Black Cats Motorcycle Pack; Mafia II: Definitive Edition: Made Man Pack;

Made Man Pack; Mafia III: Definitive Edition: Classico Three-piece Suit & IL Duca Revolver.

Infine, da oggi è anche disponibile la colonna sonora originale di Mafia: Definitive Edition, con musiche del compositore Jesse Harlin. La soundtrack è disponibile sulle piattaforme di streaming, incluso Spotify, ed è disponibile per l'acquisto digitale su Steam, Amazon ed Apple Music.