Maneater, trailer per il DLC Truth Quest ora disponibile

Lo sviluppatore e publisher Tripwire Interactive annuncia oggi il lancio di Maneater: Truth Quest, il primo contenuto scaricabile aggiuntivo (DLC) per Maneater, il pluripremiato Action-RPG (shARkPG) dove giochi nei panni di uno squalo! Disponibile per PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), Maneater: Truth Quest DLC richiede il gioco base completo, Maneater, per essere scaricato e giocato (PEGI 18).

Spunti di lettura: Maneater è in arrivo il 22 Maggio 2020 su console e PC

Dopo la drammatica conclusione di Maneater, il protagonista squalo evoluto ed il giornalista/narratore Trip Westhaven ritornano in Maneater: Truth Quest, un'avventura completamente nuova che porta i giocatori a Plover Island al largo della costa di Port Clovis - con nuove evoluzioni, sfide, fauna selvatica e molto altro! I giocatori prenderanno ancora una volta il controllo del predatore dei mari per nutrirsi, esplorare ed evolversi fino alla cima della catena alimentare.

"La lunga attesa è finalmente finita! Più di un anno fa abbiamo lanciato Maneater e la risposta della community è stata fantastica", ha dichiarato Sean McBride, Creative Director di Tripwire Interactive. “Il team ha lavorato duramente e Truth Quest è finalmente arrivato! Con esso, abbiamo tonnellate di nuove sfide, un'area completamente nuova da esplorare, tantissime cose nuove da mangiare ed evoluzioni sbloccabili. Scopri a cosa si riferiva Scaly Pete quando la gente del posto parlava di "Gub'ment Experiments" in agguato nelle acque di Port Clovis. Stai per nuotare in profondità nella tana del coniglio della cospirazione e degli insabbiamenti militari. Trip Westhaven farà esplodere l'intera faccenda!”

Maneater: Truth Quest caratteristiche chiave:

Nuova storia Gioca attraverso una nuova espansione narrativa completa e basata sulla storia mentre Trip Westhaven (doppiato da Chris Parnell; SNL, 30 Rock, Rick e Morty) è tornato a narrare, essendo stato ora relegato alla piattaforma di streaming video online "ViewTube".



Nuove evoluzioni Nuovo set di evoluzioni Level cap massimo incrementato a 40 Cinque nuove evoluzioni di organi con uno slot per organo aggiuntivo sbloccato al livello 35 (richiede il possesso del DLC)

Nuova fauna selvatica Nuovo “Uber” Apex Predator Combatti la fauna selvatica feroce, comprese le creature da caccia evolute, mentre ti fai strada lungo la catena alimentare per riconquistare il dominio.

Nuove forze militari Soprannominato “Site P,” il complesso Plover Island Military ospita forze che lanciano attacchi e costruiscono fortezze Gli elicotteri cacciano in aria Cinque nuovi Bounty Boss Nuove armi e veicoli per i Bounty Hunters

Nuovi tipi di obiettivi Mancanza di comunicazione: distruggi con la coda i target Time Trial: nuota attraverso gli anelli prima che finisca il tempo!



L'originale Maneater è un gioco di ruolo d'azione open world (ShARkPG) per giocatore singolo in cui lo squalo sei TU. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo toro, hai il compito di sopravvivere nel duro mondo mentre ti fai strada nell'ecosistema. Per fare ciò, esplorerai un vasto e variegato open world incontrando diversi nemici, umani e animali selvatici. Trova le risorse giuste per crescere ed evolverti ben oltre ciò che la natura aveva previsto, consentendo al giocatore di adattare lo squalo al proprio stile di gioco. Questa è una fortuna, perché per vendicarsi del crudele pescatore che ti ha smembrato dovrai evolverti in un enorme squalo, una leggenda. Mangia. Esplora. Evolviti.

Per maggiori dettagli su Maneater: Truth Quest, visita il sito web ufficiale.