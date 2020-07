Mare, sabbia e palme: il DLC 'LOBBYISTICO' di TROPICO 6 è ora disponibile

Tropico 6 è gratuito questo fine settimana per tutti gli utenti di Steam. Unanimemente elogiato dalla critica come il più grande e attraente simulatore di dittatori di tutti i tempi, abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea condividere la sua gloria. Non vediamo l'ora di accogliere una schiera di nuovi giocatori di talento, con un grande cervello, sulle rive della repubblica.



Inoltre, Lobbyistico, il terzo DLC di Tropico 6, è ora disponibile, ed è un contenuto aggiuntivo incredibile, e, questo non è una sorpresa, davvero. DLC come questo sono una rarità, ma quando arrivano, arrivano con i pack migliori. "I migliori DLC per i giocatori migliori", diciamo, perché quelle persone e noi delle aziende sappiamo cosa vogliamo. Più contenuti e più DLC, più grandi e divertenti di qualsiasi altro.



Il DLC Lobbyistico offre un accesso senza precedenti alla politica. L'Unione europea è arrivata sulle isole di Tropico e, con essa, nuove feature come l'El Presidente Club - un posto geniale per incontrare i migliori leader e lobbisti per discutere di idee politiche straordinarie e ben ponderate. Un'altra novità è l'Agenzia per la Corruzione, un equipaggiamento eccezionale e rispettabile i cui servizi possono essere impiegati per combattere la diffusione della corruzione - o almeno spazzarla sotto il tappeto come polvere.



Chi vuole ancora più Tropico 6 può sintonizzarsi su Kalypso Media Twitch channel dalle 7pm CEST per un livestream di Lobbyistico esclusivo ospitato da Limbic Entertainment.

Informazioni:

Cos'hanno in comune l'Unione Europea e la corruzione? Niente, ovviamente, dato che l'UE è pura come una goccia del miglior rum tropicale. Quindi perché non condurre uno studio sul campo e conoscere meglio questa curiosa entità politica; e perché non gestirlo dalla grande nazione di Tropico, così famosa per i suoi politici corrotti (escluso ovviamente El Presidente)? Unisciti all'UE nelle loro indagini e sblocca nuovi potenti vantaggi in Tropico 6 - Lobbyistico DLC.



La corruzione è al centro del DLC Lobbyistico. Invita i leader delle fazioni nel El Presidente Club e gestisci le politiche per sbloccare un nuovo set unico di vantaggi per rilanciare l'economia e manipolare le posizioni delle fazioni. Tuttavia, con l'aumento del lavoro di lobby, aumenta la corruzione, che avrà un impatto sulla più ampia economia e società tropicale.



Combatti la diffusione della corruzione - o, siamo sinceri, prova a nascondere tutto - usando la nuova Agenzia per la Corruzione. Goditi due nuovi tratti, tre tracce musicali e un nuovo set di elementi di personalizzazione per El Prez e il suo palazzo.



Caratteristiche:

• Meccaniche di gameplay di corruzione: lavora con le lobby per ottenere l'accesso a nuovi vantaggi per rilanciare la tua economia mentre cerchi di bilanciare la corruzione, che rovinerà il paradiso dell'isola con effetti negativi, se non controllata.

• 3 nuovi edifici: fai un po 'di sporco lavoro nel El Presidente Club, dove gli statisti possono discutere di affari di stato in solitudine e segretezza. Usa l'Agenzia per la Corruzione per coprire tutto e invita i leader delle fazioni a soggiornare nella residenza ufficiale in cambio di favori politici.

• Tratti aggiuntivi: 'Polarizing', 'All For The Folk'

• Ancora più musica: Viva la Corrupción, Fiesta en el Club, Bruselas está Bailando

• 4 ulteriori opzioni di personalizzazione per El Prez e il suo palazzo



Per maggiori informazioni, visita www.kalypsomedia.com