Martha Is Dead al debutto, disponibile il trailer di lancio

Questo gioco è consigliato per un pubblico adulto ed è stato classificato secondo l'età appropriata. Il gioco non è consigliato a persone che possano trovare inquietanti scene contenenti sangue, smembramenti, deformità di corpi umani e autolesionismo.

L'editore di videogiochi indie Wired Productions e lo studio italiano di spicco LKA confermano il lancio digitale ufficiale dell'attesissimo thriller psicologico Martha Is Dead, che verrà pubblicato oggi su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e sui dispositivi della famiglia Xbox.

Sviluppato in Unreal Engine 4 da LKA, il pluripremiato studio che ha lavorato all'avventura psicologica The Town of Light, Martha Is Dead è un oscuro thriller psicologico in prima persona ambientato nell'Italia del 1944 che confonde i confini tra la realtà, la superstizione e la tragedia della guerra.

Il gioco si apre nel profondo della campagna italiana, mentre le forze Alleate e dell'Asse trasformano il paese in un campo di battaglia. Sulle rive del lago giace il corpo di una giovane donna, Martha, annegata e profanata. Sua sorella gemella si trova a dover affrontare le conseguenze del suo omicidio insieme agli orrori della guerra che si avvicina.

"Dopo The Town of Light, Martha Is Dead rappresenta un naturale passo avanti per LKA", dichiara Luca Dalco, fondatore e direttore di LKA. "Il gioco si basa sul nostro stile tipico con narrativa profonda e su più livelli che esplora il tema del lutto, delle relazioni e della sofferenza psicologica associati all'isteria di massa degli ultimi anni della seconda guerra mondiale. È stato un percorso lungo per tutti i membri di LKA, legato particolarmente alla campagna che ci circonda e alla sua storia, ma pensiamo che ne sia valsa la pena."

"Questa uscita è una tappa importante sia per Wired Productions che per LKA", dice Leo Zullo, Amministratore delegato di Wired Productions. "Una storia che tratta di determinati temi, come fa Martha Is Dead, non è ancora stata raccontata. È una storia importante da raccontare, e crediamo che i giocatori continueranno a ricordarla anche dopo aver letto i titoli di coda."