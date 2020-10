Marvel's Avengers, aggiornamento sullo stato del gioco

Alla nostra community:

Siamo lieti di vedere che tanti di voi stanno apprezzando Marvel's Avengers, di vedervi impazzire per Kamala Khan nella campagna Riuniti, di personalizzare supereroi iconici come preferite e di scoprire nuove strategie per le Zone di guerra insieme ai vostri amici. La pubblicazione di Marvel's Avengers non è stata priva di turbolenze, e ammettiamo che diversi problemi vi abbiano impedito di godere appieno del gioco. Ciò non è in linea con i valori di Crystal Dynamics, e ce ne scusiamo.

Nel corso delle precedenti settimane, i nostri team in tutto il mondo hanno lavorato sodo per sistemare i bug e ottimizzare le meccaniche e i sistemi di gioco anche in base ai vostri feedback. Dalla pubblicazione, abbiamo pubblicato otto aggiornamenti per risolvere i bug, migliorare la stabilità del gioco e perfezione il sistema di matchmaking. Sebbene il nostro lavoro non finisca mai, questi fix e queste aggiunte hanno migliorato complessivamente l'esperienza di gioco.

PER DIMOSTRARE LA NOSTRA RICONOSCENZA

Come segno di riconoscenza per essere stati con noi fin dall'inizio, a partire dalle 19:00 del 22 ottobre, i giocatori riceveranno un pacchetto digitale di ringraziamento che include:

Crediti: 500 - abbastanza per acquistare un costume e una targa leggendaria dal negozio

Unità: 7.000

Moduli di potenziamento: 250

Chiavi DNA: 20

20 Una targa ispirata a Sarah Garza (perché davvero, siete i migliori!)

Questo pacchetto sarà disponibile fino alle 19:00 del 5 novembre.

Siamo votati ad ascoltarvi e a rendere Marvel's Avengers il gioco di supereroi che aspiriamo diventi. Nel corso delle prossime settimane, mesi e anno narreremo nuove storie in cui scorrerà il DNA di Marvel, introdurremo supereroi e super cattivi adorati dai fan, pubblicheremo nuove regioni ed equipaggiamento e introdurremo esperienze di gioco multigiocatore innovative sotto il nostro contenitore delle "minacce di livello omega", di cui parleremo più sotto!

Affronteremo insieme questo viaggio, costruendo un futuro emozionante come una squadra. Questo blog condividerà con voi spunti sul futuro di Marvel's Avengers, siano essi a breve e a lungo termine.

Funzionalità future basate sui feedback dei fan

Non lo ripeteremo mai abbastanza: grazie per i vostri feedback. Abbiamo già iniziato a implementare funzionalità di gioco ispirate a essi. Tra gli esempi nell'aggiornamento v1.3.3 abbiamo un aumento del raggio in cui le ricompense vengono automaticamente attirate verso il giocatore e la possibilità di visualizzare un'anteprima degli elementi estetici dei mercanti prima di acquistarli. Con la pubblicazione di Marvel's Avengers: avamposto Zero dello SHIELD, abbiamo aggiunto anche dei terminali negli avamposti per accettare più facilmente missioni e incarichi di fazione.

Per i prossimi mesi, stiamo lavorando attivamente su funzionalità richieste dalla community, incluso ma non limitato a:

Modalità a contrasto elevato: una funzionalità di accessibilità che permetterà ai giocatori di utilizzare uno sfondo scuro solido dietro i testi per migliorarne la leggibilità.

una funzionalità di accessibilità che permetterà ai giocatori di utilizzare uno sfondo scuro solido dietro i testi per migliorarne la leggibilità. Visibilità icone degli eroi: un'opzione per mostrare icone identificative sopra la testa dei supereroi in modalità predefinita o dinamica.

un'opzione per mostrare icone identificative sopra la testa dei supereroi in modalità predefinita o dinamica. Sistema di ping per l'Iniziativa Avengers: un sistema che permetterà ai giocatori di marchiare obiettivi, risorse, casse di salute e nemici, permettendo di ordinare ai compagni gestiti da IA di hackerare/sfondare porte o dare priorità a determinati nemici.

un sistema che permetterà ai giocatori di marchiare obiettivi, risorse, casse di salute e nemici, permettendo di ordinare ai compagni gestiti da IA di hackerare/sfondare porte o dare priorità a determinati nemici. Rigiocabilità della campagna Riuniti: un'opzione per azzerare la campagna Riuniti e rigiocarla mantenendo intatto il livello e l'equipaggiamento dei vostri supereroi.

un'opzione per azzerare la campagna Riuniti e rigiocarla mantenendo intatto il livello e l'equipaggiamento dei vostri supereroi. Maggiore chiarezza sulle ricompense delle missioni: migliorata la chiarezza sulle ricompense specifiche delle missioni visualizzate sul tavolo strategico. Ciò permetterà ai giocatori di intraprendere le missioni in modo più strategico per soddisfare i loro obiettivi attuali o per cercare equipaggiamento e risorse specifiche.

migliorata la chiarezza sulle ricompense specifiche delle missioni visualizzate sul tavolo strategico. Ciò permetterà ai giocatori di intraprendere le missioni in modo più strategico per soddisfare i loro obiettivi attuali o per cercare equipaggiamento e risorse specifiche. Indicatori di attacco per nemici fuori schermo o a distanza: un feedback migliore per evitare gli attacchi provenienti da nemici fuori dello schermo o a distanza.

Aree di impatto

Al momento, ci stiamo concentrando nel migliorare quattro aree fondamentali del gioco, e vorremmo condividere con voi i nostri progressi.

Prestazioni e stabilità

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto e corretto diversi problemi sistematici che causavano vari crash e freeze del gioco. Tramite i nostri misuratori, abbiamo rilevano una riduzione significativa nel numero dei crash con il passare delle settimane. Tuttavia, su alcuni PC continuiamo a rilevare un numero di crash più alto del previsto, specialmente di quelli causati dal blocco delle GPU e dal crash dei driver delle GPU. Abbiamo un team dedicato a tracciare questi problemi su tutte le piattaforme per risolverli con la massima priorità, collaborando con partner esterni per isolare i problemi restanti e ottimizzare la stabilità del gioco.

Multigiocatore/Matchmaking

Dalla pubblicazione, abbiamo introdotto miglioramenti significativi nei sistemi del multigiocatore e del matchmaking, inclusa una maggiore di velocità di matchmaking in base al livello di potenza, in modo che i giocatori possano connettersi più velocemente.

Per il futuro, la nostra filosofia per i miglioramenti per il multigiocatore è di rielaborare il modo in cui raggruppiamo i giocatori. L'obiettivo è attingere a un bacino maggiore di giocatori online e fornire modi più veloci di gettarsi nei contenuti desiderati. Ciò aiuterà a ottenere un matchmaking più rapido per potervi divertire prima. Stiamo anche esplorando nuovi modi di sfruttare la funzionalità di partita rapida con maggiori ricompense per chi si unisce e aiuta gli altri. Restate sintonizzati!

Ricompense

Sappiamo bene quando siano importanti le ricompense per i nostri fan. La nostra filosofia è che le ricompense devono essere sempre degne del tempo speso per ottenerle. Il prossimo Laboratorio per la clonazione dell'AIM garantirà un bottino esotico per il primo completamento della settimana, più una notevole probabilità di bottini esotici nelle missioni successive. Vogliamo anche che consideriate i bottini esotici come unici del gioco avanzato, e per questo le missioni Fratture tachioniche e i Laboratori per la clonazione dell'AIM attingono da una gamma speciale di ricompense. Quando otterrete equipaggiamento esotico da queste attività da gioco avanzato, vi sembreranno più significative, con attributi e talenti migliorati.

La regolazione delle ricompense sarà una sfida continua per assicurarci che soddisfino i giocatori, e intendiamo mantenere una totale trasparenza nelle note degli aggiornamenti a proposito delle modifiche introdotte.

Contenuti da gioco avanzato

La pubblicazione è stata soltanto l'inizio di Marvel's Avengers. Sono in arrivo miglioramenti a contenuti esistenti e nuovi contenuti che introdurranno nuovi tipi di missione, personaggi, regioni e persino una posta in gioco globale più alta.

Alveari

Per supportare i giocatori che hanno raggiunto la fase avanzata del gioco, abbiamo introdotto i mega alveari. I mega alveari sono missioni settimanali per i fan che preferiscono giocare da soli e mettere alla prova il loro registro degli eroi con una serie di piani sotterranei con nemici a difficoltà sempre più elevata. Abbiamo ascoltato le vostre richieste di un'opzione multigiocatore per i mega alveari, e ci lavoreremo nei prossimi mesi.

Missioni fratture tachioniche e avamposto Zero dello SHIELD

Questa settimana, nel Nord-Ovest Pacifico arriverà un nuovo avamposto, l'avamposto Zero dello SHIELD. Lo SHIELD sta indagando su anomalie temporali che hanno iniziato a formarsi in tutto il mondo e ha bisogno dell'aiuto degli Avengers. Visitate questo luogo per incontrare nuovi personaggi e attivare nuovi rituali.

Indagherete sulle anomalie tachioniche affrontando le nuove missioni fratture tachioniche. Queste fratture renderanno il gioco molto più impegnativo, introducendo le tempeste tachioniche, che richiederanno una maggiore collaborazione tra giocatori (minimo due). Le tempeste danneggeranno i giocatori nel tempo, ma aumenteranno anche la velocità di ricarica delle mosse eroiche. Inoltre, introducono l'equipaggiamento cosmico. Si tratta di un altro contenuto per gioco avanzato, poiché le missioni fratture tachioniche richiedono supereroi di livello di potenza di 140 o superiore. Queste missioni sono disponibili soltanto una volta al giorno e ruotano giornalmente.

Minacce di livello omega

Nelle prossime settimane introdurremo in Marvel's Avengers una nuova classificazione di missioni: le minacce di livello omega. Le missioni classificate come minaccia di livello omega sono sfide multigiocatore studiate per giocatori giunti a gioco avanzato, e offrono ricompense speciali avanzate. Per superare queste missioni, compreso il relativo scontro finale degno degli Avengers, saranno necessarie abilità e coordinazione con la squadra.

Le minacce di livello omega sono soltanto il primo passo verso contenuti di gioco avanzato emozionanti e impegnativi. Molti membri della community ci hanno chiesto se le missioni minacce di livello omega sono l'equivalente di Marvel's Avengers dei raid. Sebbene siano concentrate sul multigiocatore e studiate per essere estremamente impegnative, le minacce di livello omega rappresentano il primo passo nell'aumentare le sfide affrontate dai vostri supereroi. Man mano che la narrativa dell'Iniziativa Avengers continuerà a evolversi, la posta in gioco si farà sempre più alta e le sfide sempre più difficili.

La prima minaccia di livello omega sarà il Laboratorio per la clonazione dell'AIM, che richiederà tattiche avanzate e la piena collaborazione di una squadra di quattro giocatori esperti per affrontare sfide di livello di potenza elevato. Il laboratorio culminerà in un temibile scontro, che sarà influenzato dalle vostre prestazioni durante il penultimo obiettivo della missione. Come? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa! Il Laboratorio per la clonazione dell'AIM dovrà essere completato tra le 19:00 di venerdì e le 19:00 di lunedì. Sebbene possa essere ri-affrontato, similmente agli altri contenuti avanzati del gioco, offrirà ricompense migliori al suo primo completamento.

Contenuti futuri di Marvel's Avengers

Procedendo, abbiamo intenzione di stabilire un ciclo fisso e prevedibile di aggiornamenti che assicurino nuovi contenuti che rispondano ai nostri e ai vostri standard e che siano sottoposti a lunghi test interni. Sappiamo che i fan sono ansiosi di avere nuovi contenuti, ma la nostra priorità è offrirvi un'esperienza di gioco divertente. Pertanto, abbiamo deciso di rinviare la pubblicazione dell'operazione di Kate Bishop a dopo ottobre. Ci scusiamo per questo leggero ritardo, ma il nostro team è votato innanzitutto alla qualità.

La nuova operazione di Kate sarà un must per tutti i fan che vogliono sapere come si evolverà la storia! In Marvel's Avengers: Kate Bishop - AIM allo scoperto, le fratture tachioniche saranno gli araldi di una nuova minaccia. Mentre i giocatori indagheranno sulla loro fonte, incapperanno in una storia ambientata subito dopo la conclusione della campagna Riuniti. E poi, guardando al 2021, arriverà Clint (di cui parleremo in seguito) e l'aggiunta più grossa all'Iniziativa Avengers, che introdurrà un nuovo eroe, una regione e un arco narrativo.

Inoltre, abbiamo deciso di rinviare la pubblicazione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S all'anno prossimo per assicurarci di dare al nostro team il tempo di offrirvi un'esperienza next gen degna di questo gioco. Seguiranno altri dettagli.

Tuttavia, fino ad allora potrete continuare a giocare la copia di Marvel's Avengers dell'attuale generazione di console (PS4/Xbox One) sulle piattaforme di nuova generazione per sfruttarne il loro potente hardware, sia inserendo fisicamente il disco di gioco, sia scaricando di nuovo il gioco digitale. Due dei benefici più ovvi sono il framerate migliorato e i tempi di caricamento ridotti. Inoltre, i giocatori che passeranno a PlayStation 5 o Xbox Series X|S potranno comunque giocare con i loro amici che utilizzano, rispettivamente, PlayStation 4 e Xbox One, nonché potranno portare i loro salvataggi esistenti nelle console di nuova generazione!

Tutto questo sarà disponibile senza costi aggiuntivi, compresi gli aggiornamenti gratuiti alla nuova generazione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In quanto mega-fan della Marvel, non vediamo l'ora di rivelarvi supereroi e super cattivi iconici e ambienti di gioco in arrivo nei prossimi mesi, partendo dal prossimo WAR TABLE di Marvel's Avengers di novembre.

Siamo emozionati di condividere con voi il futuro di Marvel's Avengers.

Più che un semplice gioco

Vorrei concludere questo aggiornamento sullo stato del gioco con una nota commossa verso i nostri fan. Se guardiamo l'anno in corso e il clima globale d'isolamento che ha portato, le storie di supereroi sembrano più importanti che mai. A livello individuale, i supereroi ci ispirano a scavare nel profondo e a rialzarci dopo essere finiti a terra. Da una prospettiva della società, mostrano come le differenze arricchiscano tutte le comunità, grandi e piccole che siano.

Nella nostra storia quasi trentennale, Crystal Dynamics non si è mai trovata a pubblicare un gioco in condizioni simili, dal lavoro da casa per evitare una pandemia all'evacuazione delle suddette case per scappare dagli incendi. Sebbene le sfide emerse durante il 2020 siano molte, ci hanno anche dato nuova forza: la forza di riunire un team diviso dalla geografia e dalle circostanze della vita e di tornare insieme più forti, uniti dalla missione di soddisfare voi fan.

In parte, è per questo che abbiamo preso così seriamente la responsabilità di sviluppare Marvel's Avengers. È un'opportunità per portarvi lo spirito di impegno e speranza dei supereroi, di collegarvi ad amici vicini e lontani, e d'ispirarvi a piantare i piedi contro un mare di avversità e a dire "no, spostati tu".

Per noi, Marvel's Avengers è più di un semplice gioco, e voi siete più di semplici giocatori. Siete i nostri supereroi. Saremo anche separati, ma siamo insieme in questa avventura.