Marvel's Avengers, disponibile l'aggiornamento 2.2

SQUARE ENIX ha annunciato che è ora disponibile l'aggiornamento 2.2 di Marvel's Avengers, che introduce un nuovo raid da quattro giocatori contro il malvagio Klaw e un nuovo eroe esclusivo per PlayStation, Spider-Man.

Oltre al nuovo raid e al nuovo eroe, l'aggiornamento introdurrà diversi nuovi sistemi migliorati, tra cui:

Carichi - La funzionalità dei carichi fornisce un nuovo modo di ottenere elementi estetici, risorse e altri oggetti tramite gameplay, un'opzione molto richiesta dalla community di Marvel's Avengers. Ogni carico costa 500 unità (la valuta ottenibile giocando a Marvel's Avengers) e attinge da una collezione di circa 250 oggetti possibili, con una probabilità limitata di conferire un costume premium non ottenibile altrimenti. Ma non occorre fortuna per ottenere il costume: i giocatori lo riceveranno automaticamente dopo aver reclamato 100 carichi.

Aumento del livello di potenza - Il livello di potenza massimo ottenibile è stato portato da 150 a 175. L'acquisizione degli equipaggiamenti migliori richiederà il completamento della sfida più ardua del gioco: il nuovo raid da quattro giocatori, il Raid di Klaw, Suoni discordanti in modalità élite, il livello di difficoltà più elevato.

Potenziamento dell'equipaggiamento - I giocatori possono riciclare l'equipaggiamento di un livello di potenza superiore per potenziare quello attuale e portarlo al livello di potenza dell'oggetto consumato, con alcune eccezioni. Ulteriori informazioni sul sistema di potenziamento dell'equipaggiamento sono disponibili qui: https://avengers.square-enix-games.com/it/news/gear-resources-rework-blog

Un WAR TABLE di approfondimento di Marvel's Avengers dedicato all'aggiornamento 2.2 ha debuttato il 29 novembre per offrirvi una panoramica di ciò che i giocatori possono aspettarsi da questo aggiornamento.

L'aggiornamento di oggi espande ulteriormente un gioco già denso di contenuti, introducendo nuove funzionalità e ampliando la trama del gioco tramite l'Iniziativa Avengers. Marvel's Avengers offre ora diverse campagne, nove eroi giocabili (dieci su piattaforme PlayStation) e azione multigiocatore cooperativa infinita per un massimo di quattro giocatori.

Informazioni sul nuovo raid: Suoni discordanti

I raid di Marvel's Avengers sono una delle prove decisive del squadra dell’endgame del gioco.. Richiederanno tattiche avanzate e la piena collaborazione di una squadra di quattro giocatori dotati del miglior equipaggiamento disponibile. Il raid offre due livelli di difficoltà: normale ed élite. Quest'ultimo complica ulteriormente la sfida, ma offre anche le migliori ricompense disponibili nel gioco.

Dopo gli eventi dell'espansione Guerra per il Wakanda, il mostro sonico Klaw è tornato alla montagna del vibranio per distruggere il Wakanda. Black Panther e gli Avengers dovranno fermarlo prima che ci riesca!

Informazioni su Spider-Man e sull'evento eroe Da un grande potere...

Il leggendario spara-ragnatele Spider-Man è ora disponibile in esclusiva per i giocatori PlayStation con l'aggiornamento di oggi, insieme all'evento eroe Spider-Man: Da un grande potere...Le acrobazie aeree di Spider-Man porteranno un nuovo modo di vivere il gioco, sia in solitaria, sia insieme agli amici, e i suoi movimenti e le sue capacità di combattimento uniche saranno sicuramente delle valide aggiunte alla squadra d'assalto nelle missioni dell'Iniziativa Avengers.

I giocatori vivranno la storia di Spider-Man attraverso sfide sbloccabili intrecciate nell'Iniziativa Avengers. Peter Parker scoprirà una nuova minaccia letale e dovrà collaborare con gli Avengers per impedire che l'AIM ottenga una tecnologia che potrebbe rendere inarrestabile il suo esercito di sintoidi. Deciso a tenere segreta la propria identità, Parker stringerà una timida amicizia con Ms. Marvel e Black Widow e dovrà affrontare le nuove dinamiche del lavoro di squadra. Si unirà agli Avengers a tempo pieno, oppure resterà indipendente nella sua lotta contro l'AIM?

