Marvel's Avengers è ora disponibile su PC Windows e Stadia, PS4 e XBox One

SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel's Avengers è disponibile in tutto il mondo per PlayStation4, Xbox One, PC e Stadia.

Marvel's Avengers offre ai giocatori un'esperienza completa che mescola la campagna "Riuniti", una storia da giocare in singolo, con le missioni Zona di guerra dell'Iniziativa Avengers in corso, le quali porteranno gli Avengers in giro per il mondo e non solo. Ogni missione della campagna "Riuniti" è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell'Iniziativa Avengers possono essere giocate da soli con la tua squadra personalizzata controllata dall'IA oppure in un gruppo di massimo quattro giocatori*, usando qualsiasi eroe disponibile al giocatore.

"Marvel's Avengers è fondamentalmente un gioco sulla speranza ambientato ai giorni nostri e con i supereroi" ha dichiarato Shaun Escayg, direttore creativo di Marvel's Avengers presso lo sviluppatore Crystal Dynamics. "La nostra storia, creata appositamente per la campagna, è narrata dal punto di vista di Kamala Khan, alias Ms. Marvel, un'inguaribile ottimista che con la sua passione, curiosità, intelletto e grazie ai suoi nuovi poteri getta luce su una cospirazione, portandola così a vivere un'avventura per riunire e riportare gli Avengers alla gloria di un tempo."

Per garantire a tutti un'esperienza eroica continuativa, la narrazione di Marvel's Avengers si espanderà nel corso del tempo con l'aggiunta di nuove storie incentrate su nuovi eroi, cattivi, tipi di missioni, regioni, oggetti e altro ancora, disponibili per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, senza costi extra. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel's Avengers per diversi anni e tutte le nuove missioni saranno accessibili all'intera gamma degli eroi giocabili.

I fan, inoltre, non dovranno attendere a lungo per questi nuovi contenuti. La prima stagione post-pubblicazione del gioco partirà qualche settimana dopo l'uscita con le nuove e misteriose missioni Tachioni, i cui protagonisti da poco annunciati saranno Kate Bishop e il suo iconico mentore Hawkeye, Clint Barton. L'operazione di Kate, "AIM allo scoperto", comincerà a fine ottobre e includerà un nuovo cattivo e un nuovo mistero. Kate, una ginnasta e arciera provetta, vanta un set unico di abilità eroiche, costumi e abilità uniche da sbloccare e padroneggiare, come gli eroi già disponibili dal lancio.

"AIM allo scoperto" ha inizio poco dopo la conclusione della campagna di gioco "Riuniti" ed è solo la prima metà dell'arco narrativo di Hawkeye. Clint Barton, alias Hawkeye, entrerà in scena a novembre per la seconda metà della storia, gettando le basi per gli eventi futuri. Queste nuove missioni potranno essere giocate con l'intera gamma di eroi e tutti i contenuti, inclusi gli eroi, i cattivi, le modalità di gioco, le missioni, l'equipaggiamento e molto altro saranno disponibili per tutti i giocatori che hanno comprato il gioco base di Marvel's Avengers, senza costi extra.

In Marvel's Avengers, i giocatori potranno personalizzare in vari modi i più potenti eroi della Terra. I supereroi saranno sempre fedeli al rispettivo set di poteri, ma potranno essere giocati in modi diversi in base all'equipaggiamento e alle abilità scelti, adattandosi allo stile di gioco del giocatore. Ogni eroe ha un sistema di combo dinamico, mosse eroiche, abilità intrinseche e mosse speciali da sbloccare e personalizzare, molte di queste ispirate alle classiche mosse che hanno costellato più di 80 anni di storia Marvel su vari media, mentre altre sono state create appositamente per il gioco.

I giocatori potranno personalizzare gli iconici supereroi con costumi classici, amati dai fan e originali, tra cui l'armatura di Iron Man tratta da Original Sin, una storia del 2014, o Donald Blake, un riferimento allo pseudonimo di Thor apparso per la prima volta in Journey Into Mystery #83, nel 1962.

Finalmente, dopo mesi e mesi di attesa, milioni di fan in tutto il mondo potranno assecondare la loro smodata passione. In Italia è già un trend a tutti gli effetti: oltre alle crew di trapper e rapper più famose della Penisola, cioè la Dark Polo Gang e la Machete Gaming con i loro milioni di follower tutti intenti a giocare in multiplayer con Marvel's Avengers, anche nel seguitissimo panorama calcistico nostrano si annoverano diversi top player pronti a riunire tutti i supereroi per un reassemble mai visto prima. Ad aprire le danze il capitano della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini, che lo ha provato in anteprima assoluta prima di partire per il ritiro degli Azzurri, seguito a ruota da Martina Rosucci, Aurora Galli e Cecilia Salvai della Juventus Women e da Valentina Giacinti del Milan, impegnate nel mantenere alto il nome sia della Nazionale Italiana Femminile.



Marvel's Avengers sarà disponibile per PlayStation5 e Xbox Series X al lancio delle console, previsto nel 2020. Coloro che possiedono il gioco per l'attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, sia da Xbox One a Xbox Series X. Passando alla nuova generazione di console, si potranno trasferire facilmente il profilo giocatore e i progressi di gioco, per continuare da dove si era interrotta l'esperienza. Sarà inoltre supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One.

Marvel's Avengers è classificato PEGI 16.

*Richiesta connessione Internet. Si applicano i requisiti multigiocatore online della tua piattaforma di gioco.

