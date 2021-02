MARVEL'S AVENGERS per le console next-gen e Operazione Hawkeye – Futuro Imperfetto arriveranno il 18 Marzo 2021

SQUARE ENIX ha annunciato che Marvel's Avengers verrà pubblicato su PlayStation5 e Xbox Series X|S il 18 marzo 2021, insieme al secondo nuovo supereroe giocabile: Clint Barton, conosciuto come Hawkeye, arciere impareggiabile dalla precisione leggendaria. Coloro che possiedono la versione del gioco per PlayStation 4 o Xbox One possono passare alla versione per console di nuova generazione senza costi aggiuntivi e trasferire i salvataggi per mantenere i propri progressi.

Clint Barton porterà nel roster i propri talenti unici all'interno di Marvel’s Avengers Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto, senza costi aggiuntivi per i possessori del gioco base su tutte le piattaforme. Oltre al nuovo supereroe giocabile e al nuovo capitolo della storia dell'Iniziativa Avengers, Marvel’s Avengers Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto introduce anche un nuovo e potente nemico: il Maestro, una versione di Hulk con l'intelligenza di Bruce Banner e la forza e le capacità di Hulk, divenuto folle in un futuro apocalittico.

Informazioni su Marvel's Avengers per PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Rispetto alle generazioni attuali, le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Marvel's Avengers offrono frame rate elevati e grafica migliorata, con una risoluzione fino a 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X e a 1440p su Xbox Series S.

Il gioco sfrutta l'SSD integrato delle console per tempi di caricamento e di trasmissione ridotti, approfittando della maggior potenza grafica e della memoria per garantire texture a una risoluzione maggiore, una distanza di rendering più elevata per i modelli ad alta risoluzione, mosse eroiche e distruzione delle armature più dettagliate e altri miglioramenti che sfruttano le capacità delle nuove console per far sentire i giocatori dei veri supereroi.

I giocatori che trasferiscono il proprio profilo e i progressi di gioco sulle console di nuova generazione, possono continuare da dove si era interrotta l'esperienza. Inoltre, è supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di collegarsi e giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X|S di connettersi con gli amici su Xbox One.

Informazioni su Marvel’s Avengers Operazione: Hawkeye – Futuro Imperfetto

La storia "Futuro Imperfetto" segue l'operazione "AIM allo scoperto" di Kate Bishop, allieva di Clint Barton, e può essere affrontata da soli o con un massimo di tre amici, per vivere l'esperienza da supereroe definitiva. I giocatori scopriranno maggiori dettagli sulla missione di Hawkeye alla ricerca di Nick Fury, leader dello SHIELD, che potrebbe essere in grado di arrestare l'ascesa dell'AIM.

Hawkeye scopre invece che lo Scienziato Supremo, Monica Rappaccini, sta sviluppando una pericolosa arma che potrebbe cambiare il destino dell'umanità. Durante l'operazione, Clint viene coinvolto in un esperimento di viaggi nel tempo, finendo in un futuro in cui la Terra è stata distrutta da forze cosmiche ed è governata dal Maestro, una versione anziana e folle di Hulk, dotata sia di forza che di intelligenza.

Le prime fasi di Futuro Imperfetto hanno avuto inizio con Marvel's Avengers: Kate Bishop - AIM allo scoperto, pubblicato l'8 dicembre 2020. In AIM allo scoperto, Kate Bishop, arciere provetta e abile ginnasta, è tornata dopo che le sue indagini sulla scomparsa di Nick Fury, in seguito all'A-Day, hanno portato anche alla sparizione di Hawkeye.

Dipanando il mistero che si celava dietro l'improvvisa comparsa delle fratture tachioniche che deformano il tempo, Kate ha scoperto un nuovo e tremendo piano dell'AIM, che l'ha portata a collaborare nuovamente con gli Avengers.