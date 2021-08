Marvel's Avengers, pubblicato il Black Panther "Animatic Trailer"

Square Enix ha appena pubblicato un nuovissimo trailer animato della nuova espansione di Marvel's Avengers intitolata “Guerra per il Wakanda”, in arrivo il 17 Agosto come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base.

Oltre ad aggiungere Black Panther, il terzo nuovo supereroe giocabile, l'espansione Guerra per il Wakanda introdurrà anche due nuovi cattivi, un nuovo ambiente da esplorare, nuovi nemici, l'avamposto Birnin Zana, nuove missioni Zona di atterraggio e settore pericoloso a giocatore singolo o multigiocatore, e altro ancora, introducendo il maggior numero di nuovi contenuti di Marvel's Avengers dalla pubblicazione del gioco.

L'espansione Guerra per il Wakanda aggiunge nuovi contenuti a un gioco che già ne è ricco, grazie a altri otto eroi giocabili, oltre 25 ore di campagna a giocatore singolo (dal gioco base alle espansioni) e infinita azione multigiocatore fino a quattro giocatori. Inoltre, stiamo introducendo regolarmente nuove modalità ed eventi, nonché decine di costumi ispirati ai fumetti e ai film Marvel, per personalizzare i supereroi preferiti dai giocatori.

