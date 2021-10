Marvel's Guardians of the Galaxy, disponibile il trailer di lancio in attesa del debutto

Eidos-Montréal ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Marvel's Guardians of the Galaxy, che offre solo un assaggio delle assurde peripezie che aspettano la nostra squadra di mercenari interplanetari nel corso della loro avventura. Il destino della galassia è nelle mani di una ciurma di disadattati...

.. cosa potrà mai andare storto?

Spunti di lettura:

Eidos-Montréal e SQUARE ENIX svelano Marvel's Guardians of the Galaxy (Ottobre 2021)

Marvel’s Guardians of the Galaxy, pubblicato un nuovo trailer su Lady Hellbender

La musica di Marvel's Guardians of The Galaxy: rock originale, un'orchestra epica e classici degli anni '80

Marvel's Guardians of The Galaxy, svelate le origini del Grande Unificatore Rake

Marvel's Guardians of The Galaxy, disponibile lo story trailer

Marvel's Guardians of The Galaxy, nuovi trailer dedicati al combattimento ed all'esplorazione

Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo trailer dedicato alla versione PC Windows

Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo trailer dedicato al cane spaziale Cosmo

Il trailer di lancio, ricco di caotica azione accompagnata dalle note della sconquassante "Kickstart My Heart" dei Mötley Crüe, risponde in parte a questa domanda.

Per quanto le loro differenze rendano la convivenza difficile, sul campo di battaglia ciascuno dei Guardiani svolge un ruolo unico: Rocket è un esperto di esplosivi ad ampio raggio, Groot funge da insuperabile difensore del gruppo, Drax usa la sua forza bruta per demolire le prime linee avversarie e Gamora mette il suo innato talento con le lame al servizio della squadra. I giocatori, nei panni di Star-Lord, avranno l'onere e l'onore di prendere tutte le decisioni, dentro e fuori dal campo di battaglia.

Il trailer offre inoltre uno sguardo alla pletora di bizzarri personaggi, alcuni originali e altri già ben noti in tutto l'universo Marvel, che i Guardiani incontreranno nei loro viaggi in giro per la galassia:

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.