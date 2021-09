Marvel's Guardians of The Galaxy, disponibile lo story trailer

Eidos-Montréal ha pubblicato un trailer che regala nuovi dettagli sull'avventura cosmica di Marvel's Guardians of the Galaxy. Ambientato pochi anni dopo un epico conflitto noto come Guerra Galattica, Marvel's Guardians of the Galaxy invita i giocatori a indossare gli stivali-razzo di Peter Quill per guidare la sua banda di eroi mercenari allo sbando in una fantastica avventura ai quattro angoli del cosmo in modo da trovare gloria, ricchezza e una via d'uscita dall'ultimo guaio in cui si sono cacciati.

Nel nuovo trailer, il Grande Unificatore Raker accompagna Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket e Groot alla Chiesa Universale della Verità, dove i Guardiani assistono a un inquietante rituale sotto gli occhi della misteriosa Matriarca. Il Grande Unificatore Raker sostiene che la Matriarca voglia condividere con loro una grande verità, in grado di porre fine a ogni dolore e sofferenza. Come sempre, quando ci sono di mezzo i Guardiani, le cose si mettono immediatamente malissimo e i nostri eroi si ritrovano misteriosamente mezza galassia alle calcagna... I Guardiani dovranno tirare fuori il meglio di sé per riuscire a salvare la galassia. Nel video sono presenti personaggi come l'Uni-Mente xandariana e Cosmo, il cane spaziale telepatico russo più amato della galassia.

Gli eventi del trailer si muovono al ritmo del nuovo brano esclusivo degli Star-Lord, intitolato "Space Riders (With No Names)". Nell'universo di Marvel's Guardians of the Galaxy, Star-Lord è il nome della rock band preferita di Peter Quill, nonché l'origine del suo leggendario soprannome.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.