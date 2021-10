Marvel's Guardians of the Galaxy, nuovo trailer dedicato alla versione PC Windows

Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione per PC di Marvel's Guardians of the Galaxy, sviluppata in collaborazione con lo studio britannico d3t Ltd. Questa versione di Marvel's Guardians of the Galaxy offre ai giocatori una fedeltà grafica assoluta, ray tracing in tempo reale, prestazioni migliorate grazie all'IA NVIDIA DLSS, illuminazione diffusa, HDR, una vastissima gamma di colori e risoluzione fino a 8K.

Inoltre, chi non possiede un PC con GeForce RTX (o non può accedere al proprio) potrà giocare in streaming alla versione RTX di Marvel's Guardians of the Galaxy grazie a GeForce NOW, il servizio cloud di NVIDIA, con la possibilità di trasferire i progressi da un dispositivo all'altro.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.