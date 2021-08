Marvel’s Guardians of the Galaxy, pubblicato un nuovo trailer su Lady Hellbender

Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo filmato di gioco in seguito all'annuncio globale dell'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy all'E3. Ritroviamo Star-Lord e i Guardiani sul punto di avviare le trattative con Lady Hellbender, leader degli Hellraiser, regina di Seknarf Nove e famigerata collezionista di mostri.

Starà ai giocatori decidere quale dei due "rari mostri" (Rocket o Groot) vendere, scatenando una sequenza di eventi che porterà i nostri disadattati eroi a vivere una folle avventura per tutto il cosmo, con il destino stesso dell'universo a rischio.

Grazie ai commenti esclusivi di Darryl Purdy, Cinematics & Animation Director presso Eidos-Montréal, è subito chiaro che le cose non sono esattamente come sembrano e che Lady Hellbender potrebbe essere molto più di una collezionista intergalattica di mostri.

Dalle parole di Darryl Purdy: "Lady Hellbender è un personaggio molto amato dei fumetti Marvel più recenti, e abbiamo fatto di tutto perché la sua presenza nell'universo dei Guardiani rifletta la personalità e la complessità che i fan si aspettano da lei. Lavorare su un gioco così carico di situazioni umoristiche ci ha permesso di ribaltare le aspettative del pubblico e introdurre una dinamica inaspettata tra lei e un certo Distruttore."

Infine, Darryl ci parla anche del processo produttivo, sottolineando l'importanza dell'uso della performance capture nel dare vita a un cast intergalattico di personaggi. Sono state prodotte quasi sei ore di filmati interattivi per questa storia sfaccettata e completamente originale.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.