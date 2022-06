Marvel's Midnight Suns al debutto il prossimo 7 Ottobre 2022

2K e Marvel Entertainment hanno annunciato oggi che Marvel's Midnight Suns sarà lanciato il 7 ottobre 2022. Creato da Firaxis Games, il leggendario studio dietro le acclamate serie Civilization e XCOM, Marvel's Midnight Suns è un nuovissimo set di giochi di ruolo tattici nel lato oscuro dell'Universo Marvel.

Sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows tramite Steam ed Epic Games Store. La versione Nintendo Switch del gioco sarà disponibile in un secondo momento. Classificato 12 da PEGI, Marvel's Midnight Suns è ora disponibile per il preordine.

Quando la demoniaca Lilith e la sua temibile orda si uniscono agli eserciti malvagi di Hydra, è tempo di scatenare il lato oscuro della Marvel. Nei panni del cacciatore, la tua missione è guidare un'improbabile squadra di supereroi esperti e pericolosi guerrieri soprannaturali alla vittoria.

Leggende come Doctor Strange, Iron Man e Blade possono mettere da parte le loro differenze di fronte a una crescente minaccia apocalittica? Se hai intenzione di salvare il mondo, dovrai stringere alleanze e guidare la squadra in battaglia nei panni dei leggendari soli di mezzanotte, l'ultima linea di difesa della Terra contro gli inferi.

Con una serie di personaggi e abilità potenziabili che ti consentono di costruire la tua versione unica di The Hunter, sceglierai come rimandare l'esercito di Lilith negli inferi.

"Siamo entusiasti di invitare i giocatori nel lato più oscuro e soprannaturale della Marvel", ha affermato Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games. "In Marvel's Midnight Suns, i nostri amici di Firaxis e 2K hanno creato un'esperienza Marvel incredibilmente unica e totalmente autentica in cui i fan possono tuffarsi questo ottobre!"

Come parte dell'annuncio di oggi, 2K ha presentato un nuovo emozionante trailer cinematografico al Summer Games Fest 2022 che mostrava i Soli di Mezzanotte in azione contro l'esercito di Lilith, insieme a due eroi giocabili appena svelati e sbloccabili, incluso Spider-Man! Ma proprio mentre gli eroi si uniscono per unirsi contro Lilith, la Madre dei Demoni riunisce il suo entourage contorto: versioni corrotte di Venom, Sabretooth, Scarlet e Hulk!

"Sappiamo che i fan non vedevano l'ora di vedere cosa accadrà in Marvel's Midnight Suns", ha affermato Jake Solomon, Direttore Creativo di Firaxis Games. "Siamo onorati dell'opportunità di presentare così tanti nuovi eroi e cattivi ai fan della Marvel e non vediamo l'ora che i giocatori di tattica scoprano le gioie di combattere come un supereroe in Marvel's Midnight Suns!"

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile in quattro edizioni: Standard Edition, Enhanced Edition, Digital+ Edition e Legendary Edition. Per un'analisi completa di ciò che è incluso in ciascuna versione del gioco, oltre ai bonus per il preordine e altre informazioni, visita il sito www.midnightsuns.com.