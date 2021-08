Marvel's Midnight Suns di Firaxis Games arriva a Marzo 2022

2K e Marvel Entertainment hanno annunciato Marvel's Midnight Suns, un nuovo GdR tattico ambientato nel lato oscuro del Marvel Universe che porterà i giocatori a fare i conti con forze soprannaturali al fianco dei Midnight Suns, l'ultima linea di difesa della Terra contro gli inferi. La pubblicazione di Marvel's Midnight Suns è attualmente prevista per marzo 2022 e il gioco sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam ed Epic Games Store.

In uno strano connubio tra magia e scienza, le malvagie forze dell'Hydra hanno risvegliato Lilith, la madre dei demoni, dopo secoli di torpore. Lilith non si fermerà davanti a nulla per portare a compimento un'antica profezia ed evocare il suo malvagio padrone, Chthon. Ormai allo stremo delle forze, gli Avengers decidono di combattere il fuoco con il fuoco e chiedono aiuto ai Midnight Suns, un gruppo di giovani eroi con poteri di origine soprannaturale, formato da Nico Minoru, Blade, Magik e Ghost Rider allo scopo di prevenire la stessa profezia che Lilith vuole far realizzare. Insieme, riportano in vita un'antica leggenda: Hunter, l'erede di Lilith e l'unica, eroica creatura ad averla mai sconfitta.

"Siamo felici di lavorare con Firaxis Games, che combina una storia di incredibili giochi tattici con un amore autentico per il lato soprannaturale della Marvel", ha detto Bill Rosemann, vicepresidente del reparto creativo di Marvel Games. "Marvel's Midnight Suns offre ai giocatori la possibilità di vivere al fianco di eroi leggendari e di scoprire una storia nuova e originale che pesca a piene mani dal lato mostruoso del Marvel Universe. Cala l'oscurità. Sorgi!"

"Sono cresciuto leggendo i fumetti Marvel" dice Jake Solomon, direttore creativo di Firaxis Games per Marvel's Midnight Suns. "Per me e la mia squadra è un onore avere la possibilità di lavorare con questi personaggi e le loro storie. Se sei un fan Marvel o un fan dei GdR o dei giochi tattici, Marvel's Midnight Suns porterà in vita questi personaggi in modi mai visti prima."

Durante l'annuncio di oggi alla conferenza Gamescom: Opening Night Live, 2K ha debuttato con uno splendido trailer che ha mostrato la resurrezione di Hunter, primo eroe originale completamente personalizzabile nel Marvel Universe. Sviluppato da Firaxis Games, il leggendario studio che ha creato gli acclamati franchise di Civilization e XCOM, Marvel's Midnight Suns presenterà una serie di eroi iconici tra Avengers, X-Men, Runaways e altri, combattimenti tattici cinematografici con il fascino unico dei supereroi, amicizie che avranno ripercussioni sul gioco e un'avventura indimenticabile con protagonista il lato oscuro della Marvel.

"Marvel's Midnight Suns è un titolo incredibilmente ambizioso che mira a fornire un'esperienza unica e rivoluzionaria" dice David Ismailer, presidente di 2K. "Lavorare con Marvel è una grandissima opportunità e siamo sicuri che il team di Firaxis confezionerà un altro gioco meraviglioso."

"Lavorare con i team di sviluppo migliori come Firaxis Games ed editori come 2K per creare giochi divertenti, nuovi e originali è l'obiettivo di Marvel Games" dice Jay Ong, vicepresidente esecutivo di Marvel Games. "I nostri team hanno lavorato a stretto contatto e i risultati saranno di un altro mondo! Non vediamo l'ora che i nostri fan possano provare il meraviglioso mondo di Marvel's Midnight Suns."

Dopo l'annuncio di oggi, la settimana prossima 2K e Firaxis Games riveleranno in anteprima mondiale il gameplay di Marvel's Midnight Suns, mostrando nuovo sistema di combattimento tattico coinvolgente e ampiamente personalizzabile, in cui i giocatori possono unirsi agli altri eroi, studiare il campo di battaglia e scagliare devastanti attacchi iconici contro le forze dell'oscurità.

Gli spettatori dovranno sintonizzarsi su www.midnightsuns.com alle 20:30 di Mercoledì 1 Settembre.