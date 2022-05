Mattel e Milestone annunciano l'espansione Looney Tunes per Hot Wheels Unleashed

Mattel, Inc. e Milestone hanno annunciato che l'espansione HOT WHEELS - Looney Tunes per Hot Wheels Unleashed, concessa in licenza da Warner Bros. Interactive Entertainment, sarà disponibile il 14 luglio, 2022.

L'espansione Looney Tunes rende la competizione davvero animata con cinque nuovi veicoli, un modulo Track Builder a tema, elementi di personalizzazione per il seminterrato e il profilo del giocatore, insieme ad un nuovo ambiente in cui i giocatori possono rivivere le esilaranti avventure della classica serie animata: Looney Tunes Adventure Park. Questo è un parco a tema diviso in 4 aree, incluso l'iconico set desertico dell'epico fallimento di Wile E. Coyote.

L'espansione Looney Tunes Expansion è inclusa nell'HOT WHEELS Pass Vol. 3 o può essere acquistata separatamente dal 14 luglio, 2022. Insieme all'espansione Looney Tunes, l'HOT WHEELS Pass Vol. 3 include anche 9 veicoli, 3 Pack per la personalizzazione a tema e 3 moduli Track Builder, quest'ultimo può essere acquistato dal 9 giugno, 2022.

