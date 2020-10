Medal of Honor: Above and Beyond in Native VR

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato il loro terzo approfondimento sulla creazione dei videogiochi, descrivendo nel dettaglio come il team si è avvicinato allo sviluppo di Medal of Honor: Above and Beyond, la cui realtà virtuale sarà al centro dell'esperienza di gioco.

L'articolo evidenzia il pensiero creativo del game director Peter Hirschmann, dalla sua esperienza che ha gettato le basi per i controller degli sparatutto all'inizio della serie, fino ad arrivare al più recente lavoro sul controllo del movimento 1-to-1, evidenziando come cambia l'esperienza gameplay. Hirschmann ha anche discusso del profondo livello di immersione che la realtà virtuale fornisce, con suoni autentici, luoghi accuratamente realizzati, al cui centro c'è una natura emozionale.

L'articolo include anche il commento di Mike Verdu, VP of Content per Facebook Reality Labs, che definisce Medal of Honor come il franchise ideale da sfruttare con Oculus, affermando che "tutto ciò che i fan amano del franchise MOH è perfettamente adatto a un'esperienza VR amplificata. Che ci si trovi su un treno, in un sottomarino, su un carro armato o si stia suonando un pianoforte, tutte queste esperienze tattili non avrebbero lo stesso effetto con un gamepad...siamo in grado di far provare al giocatore questo mondo in un modo nuovo e più viscerale."

Per maggiori dettagli, l'articolo completo è disponibile qui. Sarà disponibile un ulteriore articolo che esplorerà i brevi documentari profondamente toccanti, che i fan potranno guardare all'interno del videogioco.