Medal of Honor: Above and Beyond, nuovo titolo VR disponibile dall'11 Dicembre

Durante il Facebook Connect tenutosi in data odierna, Respawn Entertainment, studio di Electronic Arts Inc. e Oculus, marchio di Facebook, hanno annunciato che Medal of Honor: Above and Beyond, l'attesissimo videogioco in realtà virtuale (VR), uscirà l'11 dicembre 2020 in tutto il mondo. Innovativo e coinvolgente, il titolo unisce cinema e videogioco e sarà disponibile su Oculus Store per Oculus Rift e Steam con supporto OpenVR e cross-platform play.

"Il franchise di Medal of Honor è da sempre una serie importante che racconta storie inedite di eroi di guerra: sin dal principio, nel 1999, il nostro obiettivo è stato quello di creare videogiochi concreti ed emotivamente autentici che siano fedeli alle esperienze di coloro che hanno combattuto e vissuto il secondo conflitto mondiale" dichiara Peter Hirschmann, Director di Respawn Entertainment.

"Siamo onorati di condividere queste inedite commoventi storie sui sopravvissuti e veterani della Seconda Guerra Mondiale e di offrire un'esperienza di gioco VR coinvolgente, in grado di fornire azione di alto livello e una narrazione emotiva e intima in egual misura".

Medal of Honor: Above and Beyond ritorna alle origini della serie e porta i giocatori in un campo militare della Seconda Guerra Mondiale, ambientando l'azione in terra, in mare e in cielo: i giocatori potranno saltare dagli aerei, scendere dalle montagne e sabotare le basi naziste. Tuttavia, le reclute non saranno soli: un sergente veterano e un giovane medico britannico faranno loro da supporto per tutta la campagna single-player, e il gioco presenterà le apparizioni di altre leggende di Medal of Honor, come Manon Batiste e il Dr. Gronek.

La campagna per single-player vuole raccontare anche una delle storie più coinvolgenti della Seconda Guerra Mondiale, attraverso un'esperienza in prima persona profonda e guidata dalle emozioni. Il team di Respawn ha trascorso gli ultimi quattro anni e centinaia di ore intervistando veterani di guerra e viaggiando nei luoghi in cui è avvenuto il conflitto, al fine di ottenere il giusto tono emotivo. Il team ha anche catturato più di 120 pagine di incredibili motion capture - un intero film degno di una performance narrativa - per integrare la commovente storia di eroismo e sacrificio.

Inoltre, Medal of Honor: Above and Beyond presenterà diverse modalità di gioco multiplayer, alcune delle quali sono possibili solo in VR e con l'aggiunta del supporto Steam. I giocatori potranno beneficiare del cross-platform play su più dispositivi diversi. Nei prossimi mesi usciranno ulteriori informazioni su queste modalità.

Per ulteriori informazioni sul titolo in arrivo, puoi leggere l'ultimo post del blog del team di sviluppo qui: https://www.oculus.com/medal-of-honor/the-sounds-of-war/