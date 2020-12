Medal of Honor: Above and Beyond, nuovo trailer per e modalità multiplayer

EA, Respawn e Oculus hanno rilasciato un nuovo trailer dell'attesissimo titolo VR, Medal of Honor: Above and Beyond, che mostra per la prima volta l'esperienza multiplayer del gioco. I fan vivranno un'azione intensa in nuovissime battaglie, mentre dominano i loro nemici nelle cinque modalità multiplayer del videogioco.

Insieme a classici come Deathmatch, Team Deathmatch e Domination, Medal of Honor: Above and Beyond introduce due nuove modalità di gioco: Blast Radius, una versione esplosiva di King of the Hill, e Mad Bomber, in cui i giocatori potranno disinnescare le bombe nemiche mentre posizionano le loro. Mad Bomber, in particolare, è stato progettato appositamente per la realtà virtuale: gli ordigni possono essere posizionati ovunque e i giocatori ne andranno a caccia non solo con lo sguardo ma anche ascoltando il suono posizionale 3D per scovarli e disinnescarli prima che si spengano.

I giocatori potranno anche scegliere una varietà di armi e mappe. Ogni arma si maneggia in modo diverso rispetto alle altre, a seconda delle preferenze del giocatore e, con una dozzina di mappe, si potranno esplorare diverse fasi stretegiche e stratagemmi.

Medal of Honor: Above and Beyond è un videogioco VR coinvolgente e innovativo che include anche una campagna single player basata su eventi realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo sarà giocabile su Oculus Rift, Quest e alcuni visori compatibili con Steam VR.

