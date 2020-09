Mediacom annuncia SmartPad 10 Azimut 2

Mediacom annuncia il nuovo SmartPad 10 Azimut2, un nuovo e poliedrico tablet Android completo di cover con tastiera integrata, che ha nella flessibilità uno dei suoi maggiori punti di forza. Perfetto come compagno quotidiano nello studio e per seguire le lezioni online, SmartPad 10 Azimut 2 sfrutta al meglio le potenzialità offerte da Android 10 per gestire ogni tipo di App ed assicura il massimo comfort nella digitazione grazie alla comoda tastiera di cui è dotata la sua cover.

Equipaggiato con un luminoso e nitido display IPS multi-touch da 10.1" con risoluzione di 1920x1200, una webcam da 5 Mpixel e una fotocamera posteriore da 8 Mpixel con flash e funzione torcia, questo nuovo tablet consente di effettuare videocall e videolezioni in condizioni ottimali.

Completo di microfono e altoparlante integrati, che permettono di utilizzarlo anche come telefono, il nuovo SmartPad 10 Azimut2 mette poi a disposizione un ricevitore GPS, uno slot Micro SD, uno per micro SIM, un jack cuffie e una porta USB-C, da cui è possibile effettuare anche la ricarica della batteria.

Questa nuova proposta firmata Mediacom è poi equipaggiata con un performante processore Octa Core A55 a 1.6 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio d'archiviazione, espandibili fino a 128 tramite microSD, ed offre sei mesi di abbonamento gratuito al catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione migliaia di titoli in streaming tra film, serie tv e cartoni.

Infine, grazie alla connettività Wi-Fi e al 4G, SmartPad 10 Azimut2 consente di connettersi alla Rete da ovunque ci si trovi, mentre la batteria ai polimeri di litio da 6.000 mAh, che garantisce una lunga autonomia, e il peso di soli 547 grammi lo rendono ideale per essere portato con sé per tutta la giornata.

SmartPad 10 Azimut2 (cod. M-SP1AZ2T) è immediatamente disponibile con un prezzo al pubblico di 299,00 Euro IVA inclusa.

Mediacom, inoltre, ha realizzato una versione "light" di questo tablet (cod. M-SP1AZ2S) con la stessa dotazione hardware, ma con una minor quantità di memoria (2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione), che è in vendita con un prezzo al pubblico di 249,00 Euro IVA inclusa.

Maggiori informazioni su questi due nuovi tablet sono disponibili ai seguenti link:

https://www.mediacomeurope.it/tablet/170/smartpad10-azimut-2

https://www.mediacomeurope.it/tablet/171/azimut-2