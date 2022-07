MEDION lancia ERAZER Beast X30, notebook gaming premium con CPU Intel Core i7-12700H e GPU NVIDIA RTX 3080

MEDION, azienda tedesca leader nella realizzazione di periferiche per il gaming, presenta il nuovo ERAZER Beast X30, notebook premium da gioco con processore IntelCore i7-12700H e GPU integrata NVIDIA GeForce RTX 3080. Una soluzione con componentistica all'avanguardia che punta ai giocatori più esigenti.

Un motore a elevate prestazioni, ovunque

Il nuovo ERAZER Beast X30 è dotato di processore Intel Core i7-12700H, che lo rende un laptop da gaming perfetto per coloro che vogliono prestazioni elevate, in qualsiasi contesto. Grazie alla velocità di clock fino a 4,7 GHz, i giocatori possono contare su performance ai massimi livelli in grado di gestire i titoli più sfidanti con facilità. Attraverso la tecnologia avanzata dell'Intel Core i7 inoltre, il nuovo ERAZER Beast X30 è in grado di supportare standard avanzati come le nuove RAM DDR5 e connettività Thunderbolt 4. la tecnologia Intel6 integrata Wi-Fi assicura prestazioni di connettività wireless veloci con una latenza ridotta, una caratteristica che rende il notebook un compagno assolutamente a prova di futuro per tutti i giocatori.

Qualità dell’immagine superiore

Il nuovo MEDION ERAZER Beast X30 è dotato di GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, in grado di garantire prestazioni grafiche al pari di macchine desktop grazie alla tecnologia ray tracing in tempo reale. L’elevato frame rate e gli impressionanti effetti di luce restituiti sul display QHD con 165 Hz, assieme alla totale copertura dello spazio colore sRGB grazie alla scheda grafica, garantiscono un’esperienza fluida e piacevole ai giocatori, con ulteriori margini di prestazione sufficienti per registrare o trasmettere gameplay in qualità eccezionale. I due SSD PCIe Gen 4x4 integrati, ciascuno con 1 TB di capacità di archiviazione, avviano il sistema in brevissimo tempo e, in combinazione con la RAM DDR5, riducono enormemente i tempi di caricamento.

Estetica ricercata e massima personalizzazione

MEDION ERAZER Beast X30 ha un design d’impatto grazie alla tastiera retroilluminata con 16,7 milioni di colori, l’elegante case e la cornice del display particolarmente stretta. Il Control Center porta il notebook a un livello di configurazione superiore offrendo la possibilità di regolare comodamente la velocità della ventola, i tassi di clock e l'illuminazione della tastiera. Il pulsante Engine Boost rende estremamente semplice passare tra le modalità Office, Game e Turbo. A mantenere il dispositivo efficientemente raffreddato durante le lunghe sessioni è il sistema di raffreddamento ottimizzato con quattro uscite della ventola e pasta termica di metallo liquido. La soluzione audio Sound Blaster Cinema 6+ trasforma anche i segnali stereo in vividi mondi sonori 3D, offrendo ai giocatori un grado di immersione in-game ancora più profondo.

Nuovi processori Intel Core di 12a generazione

Il nuovo processore Intel di dodicesima generazione ora supporta una memoria ancora più veloce come la RAM DDR5-4800 e viene fornito con Intel Turbo Boost 3.0, soluzione ad alta efficienza energetica che consente aumenti dinamici e automatici della velocità di clock mantenendo livelli di temperatura e consumo energetico sicuri, consentendo di gestire ancora meglio e più velocemente i carichi di lavoro pesanti. È stato anche introdotto un design ibrido con i cosiddetti core di prestazioni (P-core) e core di efficienza (E-core), per assicurare una migliore prioritizzazione del carico di lavoro e una distribuzione ottimale della gestione in sinergia con l'Intel Thread Director.

Disponibilità

Il MEDION ERAZER BEAST X30 sarà disponibile sul MEDION Amazon store da inizio agosto a partire da 2.399 euro.