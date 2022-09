Metal Hellsinger al debutto, disponibile il trailer di lancio

Metal: Hellsinger, l'FPS ritmico in salsa heavy metal di Funcom e The Outsiders, vincitore dei premi Most Wanted PC Game e Best Action Game della Gamescom, è finalmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox X|S. Immergetevi nell'innovativo gameplay ritmico e godetevi le esplosive performance vocali di iconici artisti metal!

Il Giudice Rosso, sovrano degli Inferi, ha rubato la voce dell'Ignota, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di sottomettersi. Scatenatevi al ritmo del metal e della vendetta in un viaggio infernale attraverso gli otto Inferni, con i personaggi doppiati dai pluripremiati attori Troy Baker e Jennifer Hale.

Metal: Hellsinger risponde alla domanda: Cosa succederebbe se TU potessi suonare un album metal? La fragorosa OST è composta dal duo di musicisti Two Feathers ed eseguita da una formazione leggendaria che comprende Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb of God), Mikael Stanne (Dark Tranquility), Dennis Lyxzén (Refused e INVSN), James Dorton (Black Crown Initiate), Tatiana Shmayluk (Jinjer) e Björn Strid (Soilwork).

Vai a tempo con i tuoi colpi, le schivate, le finishers e molto altro a ritmo di musica per aumentare i danni e il tuo moltiplicatore di furia. Man mano che la furia aumenta, la musica diventa più intensa, layer dopo layer. Quando si raggiunge l'apice, le voci ruggiscono per un'esperienza metal totale. Oltre al lancio di oggi, Funcom è entusiasta di annunciare una collaborazione con DRKN, che è pronta ad offrire abbigliamento infernale con l'esclusiva Art di Metal: Hellsinger.

Dave Goldfarb, direttore creativo di The Outsiders, afferma: "È stata una lunga strada (3 anni!) per arrivare a questo fatidico giorno, ma finalmente siamo qui! Siamo davvero entusiasti di condividere Metal: Hellsinger con tutti voi e ci auguriamo che vi divertiate con questo sparatutto dal ritmo puramente metal e con l'epico viaggio dell'Ignota attraverso gli Otto Inferi. Ricordate: non è obbligatorio fare headbanging, ma ve lo consigliamo caldamente. Grazie e buona caccia negli Inferi! 🤘"

Da giugno oltre un milione di Hellsingers ha scaricato la demo gratuita e ha condiviso la propria passione online, affinando i propri punteggi nel primo livello. Il concerto dal vivo di Metal: Hellsinger alla Gamescom ha riempito un'intera sala fino alla capienza massima di 3500 persone, oltre alle centinaia di migliaia connesse online.

Ora è finalmente arrivato il momento di immergersi nell'esperienza completa: tra l'adrenalinica campagna, le classifiche da scalare nella modalità Torment, e un intero arsenale di armi pronte a flagellare demoni a ritmo, tutto potendo ascoltare la colonna sonora originale integrale.

Oggi, su PC, PlayStation 5 e Xbox X|S, gli inferi impareranno a temere il ritmo.