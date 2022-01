Microsoft annuncia l'acquisizione di Activision Blizzard per circa 70 miliardi di dollari!

Con tre miliardi di persone che giocano attivamente oggi e alimentate da una nuova generazione immersa nelle gioie dell'intrattenimento interattivo, il gioco è ora la forma di intrattenimento più grande e in più rapida crescita. Oggi Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) ha annunciato l'intenzione di acquisire Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI), leader nello sviluppo di giochi e nella pubblicazione di contenuti di intrattenimento interattivo. Questa acquisizione accelererà la crescita dell'attività di gioco di Microsoft su dispositivi mobili, PC, console e cloud e fornirà elementi costitutivi per il metaverso.

Microsoft acquisirà Activision Blizzard per $ 95,00 per azione, in una transazione interamente in contanti del valore di $ 68,7 miliardi, inclusa la liquidità netta di Activision Blizzard. Quando la transazione si concluderà, Microsoft diventerà la terza società di giochi al mondo per fatturato, dietro Tencent e Sony. L'acquisizione pianificata include franchise iconici degli studi Activision, Blizzard e King come "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" e "Candy Crush", oltre alle attività globali di eSport attraverso Major League Gaming. L'azienda ha studi in tutto il mondo con quasi 10.000 dipendenti.

Bobby Kotick continuerà a ricoprire il ruolo di CEO di Activision Blizzard e lui e il suo team manterranno l'attenzione sul guidare gli sforzi per rafforzare ulteriormente la cultura dell'azienda e accelerare la crescita aziendale. Una volta concluso l'accordo, l'attività di Activision Blizzard riporterà a Phil Spencer, CEO, Microsoft Gaming.

"Il gioco è la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme metaverse", ha affermato Satya Nadella, presidente e CEO di Microsoft. "Stiamo investendo profondamente in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti".

"I giocatori di tutto il mondo adorano i giochi Activision Blizzard e crediamo che i team creativi abbiano davanti a sé il loro miglior lavoro", ha affermato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming. "Insieme costruiremo un futuro in cui le persone possono giocare ai giochi che vogliono, praticamente ovunque vogliono".

"Per oltre 30 anni i nostri team incredibilmente talentuosi hanno creato alcuni dei giochi di maggior successo", ha affermato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. "La combinazione del talento di livello mondiale di Activision Blizzard e dei franchise straordinari con la tecnologia, la distribuzione, l'accesso al talento di Microsoft, la visione ambiziosa e l'impegno condiviso per i giochi e l'inclusione contribuiranno a garantire il nostro continuo successo in un settore sempre più competitivo".

I dispositivi mobili sono il segmento più grande dei giochi, con quasi il 95% di tutti i giocatori a livello globale che si divertono con i giochi su dispositivi mobili. Attraverso grandi team e grande tecnologia, Microsoft e Activision Blizzard consentiranno ai giocatori di godersi i franchise più coinvolgenti, come "Halo" e "Warcraft", praticamente ovunque vogliano. E con giochi come "Candy Crush", il business mobile di Activision Blizzard rappresenta una presenza e un'opportunità significative per Microsoft in questo segmento in rapida crescita.

L'acquisizione rafforza anche il portafoglio Game Pass di Microsoft con l'intenzione di lanciare i giochi Activision Blizzard in Game Pass, che ha raggiunto un nuovo traguardo di oltre 25 milioni di abbonati. Con i quasi 400 milioni di giocatori attivi mensili di Activision Blizzard in 190 paesi e franchise da tre miliardi di dollari, questa acquisizione renderà Game Pass una delle formazioni di contenuti di gioco più avvincenti e diversificate del settore. Al termine, Microsoft disporrà di 30 studi di sviluppo di giochi interni, oltre a ulteriori capacità di pubblicazione e produzione di eSport.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e al completamento della revisione normativa e all'approvazione degli azionisti di Activision Blizzard. L'accordo dovrebbe concludersi nell'anno fiscale 2023 e alla chiusura aumenterà gli utili per azione non GAAP. La transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Microsoft e Activision Blizzard.