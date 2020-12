Microsoft Flight Simulator, disponibile l’aggiornamento per la realtà virtuale

Microsoft Flight Simulator è stato creato da zero per raggiungere tre obiettivi chiave: realismo, precisione e autenticità del volo.

Oggi siamo entusiasti di condividere che Virtual Reality for Microsoft Flight Simulator è ora disponibile sul tuo visore VR preferito per PC, offrendo ai simmini l'esperienza di volo virtuale più profonda e coinvolgente nel nuovo simulatore fino ad oggi.

La comunità dei simulatori di volo è stata un partner molto attivo e perspicace nel plasmare il modo in cui il team si è avvicinato alla realtà virtuale e continua ad essere un partner fondamentale nel nostro continuo sviluppo mentre apportiamo ulteriori miglioramenti e aggiungiamo nuove funzionalità alla simulazione.

L'aggiunta della realtà virtuale a Microsoft Flight Simulator è stata il risultato diretto del feedback della comunità e non vediamo l'ora di continuare a partecipare al futuro del franchise con noi.

Il nostro obiettivo era rendere questo aggiornamento accessibile al maggior numero possibile di giocatori di realtà virtuale. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo lavorato per rendere questo aggiornamento gratuito compatibile con un'ampia gamma di dispositivi supportati, tra cui la maggior parte delle cuffie Windows Mixed Reality (incluse le cuffie HP Reverb G2), Oculus, Valve e HTC.

Per accedere alla realtà virtuale, assicurati di aver scaricato l'ultimo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator. Prendi il tuo visore VR e prova oggi questa avvincente esperienza su Xbox Game Pass per PC, Windows 10 e Steam.