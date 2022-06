Microsoft presenta il nuovo Surface Laptop Go 2

Microsoft ha svelato il Surface Laptop Go 2, la nuova evoluzione del Laptop più leggero della famiglia, disponibile per il pre-order sia per un’utenza consumer che business. Il dispositivo, progettato con il design e le funzionalità premium tipiche di Surface, presenta un formato ultraportatile con un display touch PixelSense da 12,4 pollici, fotocamera HD migliorata e i doppi microfoni Studio Mics, che garantiscono una grafica e un suono ottimali durante le videochiamate.

Inoltre, grazie al processore Intel Core i5 quad-core di 11a generazione, Surface Laptop Go 2 si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni. Disponibile nella colorazione Platinum, Surface Laptop Go 2 integra feature e caratteristiche che confermano l’impegno dell’azienda nel produrre device leggeri, innovativi, ma anche funzionali sia per l’utenza consumer che per il business.

In particolare, grazie al nuovo Surface Laptop Go 2 gli utenti posso godere di un nuovo livello di sicurezza: è il primo PC secured-core basato su processore Intel di Surface.

Con il lancio del nuovo Surface Laptop Go 2, Microsoft conferma il suo impegno a soddisfare le esigenze e i bisogni di tutti i consumatori, coniugando design, form factor e funzionalità, permettendo agli utenti di esprimere il proprio stile, coltivare i propri interessi e dar voce alle proprie idee.

Prezzi e disponibilità

Surface Laptop Go 2, nella versione for business, sarà disponibile partire dal 7 giugno. Il pre-order è già disponibile su Microsoft Store oppure scrivendo al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La versione consumer, invece, sarà disponibile a partire dal 19 luglio al prezzo di 679€. Il pre-order è disponibile al seguente LINK del Microsoft Store che, già a partire da oggi, offre fino al 10% di sconto dedicato a studenti, genitori, insegnanti sul nuovo dispositivo.

Per maggiori informazioni, immagini e asset è possibile visitare il microsito dedicato.