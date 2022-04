Midnight Ghost Hunt plana oggi nell'accesso anticipato di Steam

Vaulted Sky Games e Coffee Stain, distributore di Valheim, Deep Rock Galactic e Satisfactory, sono lieti di annunciare lo spettrale sbarco di Midnight Ghost Hunt nell'accesso anticipato di Steam al costo di 19,99€!

Vesti i panni del cacciatore o del fantasma in questa caotica follia multigiocatore che porta una fresca ventata di novità nella classica prop hunt. I fantasmi combattono contro i cacciatori di spettri in una lotta piena di tiri mancini fra vivi e morti. Gli spiriti devono possedere gli oggetti per evitare i gadget fatti in casa dei cacciatori e i marchingegni progettati per rilevarli ed eliminarli.

Usa lo Spettrofono, il Radar e il Pathfinder per rilevare le presenze spettrali e abbinali a una vasta gamma di magli, arpioni e fucili a sale per esiliarle in un'altra dimensione.

Però anche i fantasmi hanno un paio di assi nelle loro maniche ultraterrene. Mentre tentano di tenere al minimo la loro massa ectoplasmica per evitare gli sguardi dei cacciatori, i fantasmi possono sfruttare tutta una serie di poteri sovrannaturali: sono in grado di diventare invisibili, di possedere del mobilio apparentemente innocente e generare un miasma letale. Possono anche darsi agli scherzi e mascherarsi per diventare sosia di un cacciatore!

Se anche un solo fantasma rimane intatto allo scadere della mezzanotte, scatta l'ora delle streghe e tutti gli spettri tornano sotto forma di spiriti vendicativi... e ora sono loro ad avere il vantaggio! I cacciatori diventano prede e devono far ricorso a tutta la loro furbizia e agli strumenti in loro possesso in modi nuovi e geniali fino al momento dell'evacuazione.

Il mondo ha scoperto per la prima volta Midnight Ghost Hunt nel giugno 2019, al PC Gaming Show dell'E3. Allora è stato rivelato il primo trailer completo ed è stata annunciata la partnership con Coffee Stain dopo che alcuni video dei lavori in corso hanno accumulato milioni di visualizzazioni su Reddit nel novembre 2018 e marzo 2019.

Nel febbraio 2021, Coffee Stain ha accolto due studi per aiutare Vaulted Sky a soddisfare le aspettative crescenti nei riguardi del progetto. She Was Such A Good Horse è composto da veterani del settore con anni d'esperienza, mentre Ernst & Borg Studio ha messo a disposizione la sua conoscenza dell'architettura del mondo reale per progettare i vari ambienti virtuali di Midnight Ghost Hunt.

Dopo aver stuzzicato la curiosità del pubblico con le riuscite closed beta di Halloween, di gennaio e quella appena prima del lancio, finalmente Midnight Ghost Hunt è in accesso anticipato su Steam. Ora tutti possono divertirsi, dopo aver scoperto il trailer di lancio al Future Games Show della scorsa settimana.

"Quasi non riusciamo a crederci che sia finalmente arrivato il giorno", ha detto Sam Malone, creatore e sviluppatore capo di Vaulted Sky Games. "I tester che hanno giocato con noi alle closed beta di Midnight Ghost Hunt non facevano che ripeterci come il gioco riuscisse costantemente a migliorare. Anche se siamo molto felici di ciò che abbiamo realizzato, il lancio in accesso anticipato (che rende disponibile il gioco a un nuovo pubblico numeroso) ci permette di continuare ad ascoltare i commenti di tutti. Non vedo l'ora di vedervi andare a caccia di spettri!"

Sebastian Badylak, produttore esecutivo di Coffee Stain Publishing, ha detto: "È stato un vero e proprio piacere lavorare con Sam e il team allargato. La loro passione e motivazione ci rendono sempre felici. Ci siamo divertiti moltissimo a partecipare ai test e alle alpha e beta nel corso degli anni. Siamo davvero orgogliosi di potervi offrire un gioco creato con amore, che vi farà sussultare ogni volta che eseguirete correttamente una combo o metterete in atto una fuga audace. Non vediamo l'ora che i giocatori possano mettere a frutto la loro astuzia per portare il gioco a un livello superiore e guidarci nello sviluppo nel corso dell'accesso anticipato".