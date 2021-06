Mio presenta la serie di dispositivi Android MioWORK A500s per i professionisti

MiTAC Digital Technology Corporation (MDT), una consociata di MiTAC Holdings Corporation (MHC, TWSE: 3706), annuncia oggi i suoi nuovi dispositivi portatili Android 10.0 MioWORK serie A500s con schermo da 5″ per le imprese. I robusti modelli della serie A500s sostituiscono la serie A500 presentata nel 2018 e completano la famiglia composta dai tablet F740s con schermo da 7" e dai modelli più grandi della serie L1000 con schermo da 10,1".

Un computer portatile da 5 pollici ottimizzato per l'uso professionale

Tutti i dispositivi della linea di prodotti A500s sono certificati GMS per uso enterprise, mettendo a disposizione dei clienti una semplice implementazione di soluzioni per la gestione della mobilità aziendale. La serie è composta da tre modelli: A500 standard, A505 con puntatore LED Honeywell 1D/2D e una fotocamera da 8 megapixel sul retro. Il modello A545s è dotato di un puntatore laser Honeywell al posto del puntatore LED, con GPS/AGPS + GLONASS per la navigazione e connettività LTE Cat.6.

Una soluzione eccellente per magazzini, logistica e ristoranti

I palmari MioWORK A500 offrono alle aziende la possibilità di offrire al proprio personale un dispositivo piccolo e leggero, ideale per chi opera in prima linea all'interno di magazzini, nella logistica e nell'ospitalità. Grazie alla protezione IP67 da acqua e polvere, i dispositivi utilizzati da parte del personale addetto alla logistica resistono all'esposizione agli elementi naturali e resistono a cadute fino a 1,8m quanto integrati con i cappucci di protezione opzionali conformi agli standard militari. I lettori RFID NFC/HF implementati nei dispositivi consentono l'elaborazione dei pagamenti tanto nei servizi di consegna domestica effettuato da parte di corrieri come nella gestione degli ordini di un ristorante.

Custodia antibatterica

La pandemia di COVID-19 ha aumentato la consapevolezza dell'importanza dell'igiene. Il materiale dell'alloggiamento della serie A500s ha proprietà antimicrobiche e ha superato la certificazione giapponese JIS Z 2801. Pur non proteggendo dai virus, l'alloggiamento previene da molti microbi, supportando gli sforzi aziendali verso una maggiore igiene.

Un'ampia selezione di accessori abilita scenari di utilizzo speciali

Per fornire alle aziende un pacchetto completo per numerosi scenari di utilizzo diversi, MioWORK ha sviluppato un vasto ecosistema di accessori per tutti i prodotti MioWORK che già ora sono compatibili anche con successive generazioni ed evoluzioni. Le basi multi-unità e i caricabatterie multi-slot assicurano che il personale abbia sempre un dispositivo a disposizione pronto all'uso. La batteria da 4.100 mAh sostituibile a caldo consente un'autonomia di oltre 10 ore e un utilizzo continuo del dispositivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per turni consecutivi. I cinturini per le mani rimovibili, di tipo personalizzato, fissano al meglio A500 ma consentono comunque un rapido cambio della batteria anche mentre si lavora. Un'impugnatura a pistola opzionale con chiave a scatto BCR consente una raccolta dati rapida ed efficace senza affaticare il personale durante i lunghi turni. Nella confezione è incluso un connettore a 9 pin per la ricarica sicura e la trasmissione dei dati.

Componenti di qualità per l'affidabilità e la durata nel tempo del prodotto

In qualità di produttore di Taiwan che fornisce marchi e aziende leader nel mercato, MDT utilizza i migliori componenti per le linee di prodotti MioWORK per prevenire indesiderati malfunzionamenti e guasti del prodotto. Tutti i dispositivi sono dotati di pannello IPS capacitivo multi-touch ad ampio angolo di visione, di qualità HD e dotato di supporto all'utilizzo con guanti. Grazie alla luminosità massima di 450 nits con optical bonding che assicura una migliore leggibilità alla luce solare, il display è adatto tanto per uso interno come per l'esterno. Il processore Octa-core Qualcomm® Snapdragon 625 a bassa tensione fornisce una solida potenza di elaborazione per le applicazioni aziendali senza esaurire la durata della batteria.

Software di gestione enterprise per i dispositivi mobile, sviluppat da MDT

MSP e reparti IT aziendali possono trarre vantaggio da MiDM (MiTAC Mobile Device Management), la suite di gestione dei dispositivi che viene offerta quale opzione. MiDM mette a disposizione una gestione remota sicura e su misura per i prodotti MioWORK. Il sistema operativo, gli aggiornamenti delle app e il supporto sono gestiti in remoto, risparmiando notevolmente i tempi di manutenzione e la necessità di avere a disposizione dei dispositivi di riserva. L'applicazione è stata inoltre sviluppata per ridurre il trasferimento di dati: i clienti segnalano una riduzione dei costi associati al trasferimento dei dati.

La suite MiDM può essere personalizzata per i clienti che richiedono funzioni e impostazioni uniche. Le aziende con requisiti di sicurezza avanzati possono distribuire la suite anche sulla propria infrastruttura IT on-premise. MiDM è sviluppato internamente e mette a disposizione dei clienti un team di assistenza diretto.

I servizi di ospitalità e altre attività che siano dotate di dispositivi accessibili al pubblico possono usufruire dell'add-on gratuito MiLock, un Kiosk Launcher che impedisce agli utenti di cambiare app o di accedere alle impostazioni del dispositivo.

A completare la gamma i tablet dalle dimensioni più importanti

Le aziende che cercano un fornitore di soluzioni complete possono combinare la serie A500s con i tablet con schermo da 7″ della serie F740s e i tablet con schermo da 10,1″ della serie L1000s. Entrambe presentano la stessa qualità della serie A500s, integrano speciali migliorie e sono abbinabili accessori personalizzati come basi per veicoli e docking station per l'uso in campo medico, gestione della flotta e logistica, servizi sul campo, vendita al dettaglio e ospitalità.

Scopri di più sull'intera linea di prodotti MioWORK su https://enterprise.mio.com/en_us/miowork/