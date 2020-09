MioDottore presenta la nuova app dedicata ai pazienti

MioDottore, la piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner, lancia la nuova App Pazienti, per rendere ancora più semplice e veloce il contatto tra medico e paziente, in qualunque momento e ovunque ci si trovi.

Attraverso la nuova app – disponibile gratuitamente sia su App Store che su Google Play – i pazienti, una volta effettuata la registrazione, in pochi e semplici passaggi potranno cercare lo specialista selezionando la categoria di riferimento, la prestazione ricercata, la patologia o semplicemente inserendo nome e cognome del professionista (con la possibilità di geolocalizzare la ricerca, qualora lo desiderino).

Sarà possibile anche filtrare i propri risultati, usufruendo degli stessi filtri disponibili nella versione web, consultare il profilo completo dei medici, prenotare una visita e scrivere una recensione al termine della prestazione. Grazie alla funzione cronologia i pazienti avranno la possibilità di consultare lo storico delle proprie visite e quelle in programma e accedere alle informazioni e ai dettagli di ognuna. Infine, sarà possibile avviare una conversazione in tempo reale con lo specialista selezionato attraverso l'apposita chat o prenotare una consulenza online direttamente da casa.

"In una quotidianità sempre più frenetica, diventa importante poter disporre di strumenti semplici e veloci che supportino i pazienti nella gestione della propria salute e di quella dei propri familiari. Come confermano anche i nostri dati, per gli italiani il contatto diretto con uno specialista è fondamentale, soprattutto quando si tratta di salute" spiega Luca Puccioni, CEO di MioDottore. "La nostra nuova app va in questa direzione. Vogliamo infatti offrire ai nostri utenti un modo rapido, diretto e affidabile per far fronte a qualsiasi esigenza – dal consulto, alla prevenzione e all'organizzazione delle proprie visite – avvicinando medici e pazienti e abbattendo qualsiasi barriera fisica e geografica".

Nel corso dei prossimi mesi verranno aggiunte altre utili funzionalità pensate per rendere ancora più immediato e semplice non solo il processo di prenotazione delle visite, ma anche l'accesso alla propria scheda clinica e il contatto medico-paziente. L'obiettivo è quello di rendere l'app uno strumento ancora più efficace per supportare i pazienti e offrire loro un'esperienza personalizzata a seconda delle proprie esigenze, attraverso la scelta dell'opzione di navigazione, l'accesso rapido agli specialisti preferiti, la personalizzazione delle modalità di ricezione dei promemoria delle visite, un canale di comunicazione diretto con i professionisti sempre più veloce e in linea con le loro necessità e la possibilità di accedere ai propri referti medici in qualsiasi momento e di condividerli, se necessario, con lo specialista che potrà così dedicare più tempo al paziente durante la visita.

Coloro che dispongono della versione precedente non dovranno scaricare la nuova app, ma semplicemente effettuare l'aggiornamento, che potrà essere automatico o manuale a seconda delle impostazioni del proprio smartphone.