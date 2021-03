Misfits Gaming firma una partnership esclusiva con KIOXIA per la League of Legends

KIOXIA Europe GmbH (in passato Toshiba Memory Europe GmbH) per i suoi team della Misfits Gaming League of Legends. KIOXIA Europe GmbH è leader mondiale nelle soluzioni di memoria, fornitore di memorie flash e unità di memoria a stato solido (SSD).

KIOXIA continua a far progredire l'industria con soluzioni e servizi di memoria rivoluzionari che arricchiscono la vita delle persone ed espandono gli orizzonti della società. La missione di KIOXIA è creare un'esperienza edificante e cambiare il mondo facendo evolvere la "memoria". Con la sua gamma di SSD EXCERIA, KIOXIA offre prestazioni di memoria di alto livello per appassionati e gamer esperti.

Lo sviluppo dell'azienda nei mercati in crescita sta plasmando il futuro delle soluzioni di archiviazione e di memoria. Questa partnership con i team della League of Legends di Misfits Gaming fornirà ulteriori dati in merito al gaming competitivo e approfondimenti sulle esigenze di performance dei giocatori professionisti. Inoltre, Misfits Gaming lavorerà a stretto contatto con KIOXIA per creare contenuti in sintonia con il pubblico degli eSports.

"KIOXIA è rinomata in tutto il mondo per le sue soluzioni di archiviazione e memoria eccellenti, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a un partner così prestigioso nel nostro team" ha dichiarato Vas Roberts, VP of Partnerships di Misfits Gaming Group. "La loro nuova gamma di SSD EXCERIA ad alta velocità permetterà ai team di League of Legends a Berlino di ottenere le migliori prestazioni dai loro PC, fornendo loro una marcia in più."

"Siamo entusiasti ed orgogliosi di essere lo sponsor dei team di Misfits Gaming ora che intraprendono una nuova stagione nei tornei Legends European Championship (LEC) e Ligue Française de League of Legends (LFL). Misfits Gaming dispone di un patrimonio di talenti nei propri team eSports tanto quanto nei propri team di contenuti social e di branding", ha affermato Mr. Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing KIOXIA. "Le unità a stato solido sono una componente fondamentale di un sistema di gioco ad alte prestazioni e KIOXIA non vede l'ora di sostenere i team con l'hardware necessario per le loro prestazioni grazie alla nostra gamma di SSD EXCERIA."

Per maggiori informazioni visita Misfits Gaming Group o KIOXIA.