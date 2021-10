MONOPOLY Madness porta l'esperienza del Monopoly nell'Arena

Ubisoft annuncia MONOPOLY Madness, un videogioco che reinventa l’iconico MONOPOLY. In uscita il 9 dicembre per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, Nintendo Switch, Stadia e Windows PC tramite Ubisoft Store. Potrai anche abbonarti a Ubisoft+ per PC e Stadia.

In MONOPOLY Madness, gareggerai per comprare e aggiornare le proprietà di MONOPOLY City mentre Mr. Monopoly si sta godendo la sua ben meritata vacanza. Affronterai fino a 5 giocatori in round più brevi, che sono frenetiche gare in tempo reale per le caotiche strade di MONOPOLY City, senza le limitazioni del tabellone di gioco.

Potrai accumulare denaro e risorse per la mappa e comprare o aggiornare le tue proprietà. Più proprietà possiedi, più punti guadagni, avvicinandoti al traguardo nella corsa per la ricchezza! Lungo il percorso, potrai anche raccogliere dei potenziamenti dai forzieri compresi bulldozer, martelli pneumatici e molto altro da usare contro gli altri giocatori per rallentarli nella corsa alla vittoria.

Dovrai però stare attento agli eventi casuali che possono accadere in qualsiasi momento, rendendo il viaggio per diventare il più ricco di tutti ancora più caotico.

20 nuovi personaggi giocabili ispirati alle pedine originali di MONOPOLY potranno essere giocati in quattro ambienti unici, ognuno con la sua atmosfera e architettura: l’inconfondibile Città e la sua Vita notturna, Lungo la spiaggia e Autunno accogliente. Ogni ambiente è dotato di diversi livelli e tracciati, per un totale di 20 arene in cui giocare.

Per maggiori informazioni su Monopoly Madness, visita

https://www.ubisoft.com/it-it/game/monopoly/madness