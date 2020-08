Monster Crown, disponibile un primo e sostanzioso aggiornamento

Monster Crown, l'oscuro gioco di ammaestramento di mostri, riceve un sostanzioso aggiornamento. Il gioco, finora valutato in maniera "molto positiva", è stato rilasciato il 31 luglio in accesso anticipato su Steam e ci ha messo solo tre giorni a raggiungere e superare l'obiettivo prefissato per la campagna Kickstarter di un mese. Oggi Studio Aurum introduce tre nuove funzioni all'interno del gioco: lo scambio di mostri online, le uova NET e l'apprenditore di mosse. I giocatori potranno creare mostri "a sorpresa", lasciare che i loro mostri ricordino un nuovo set di abilità e scambiarseli con altri giocatori. Questo pacchetto di contenuti non è che il primo di molti altri già previsti per il periodo in accesso anticipato su Steam.

Da indie creato in casa a gioco ben accolto

A un mese dal rilascio in accesso anticipato su Steam, il gioco di ammaestramento di mostri acclamato dalla critica ha già conquistato il cuore di molti fan. Il gioco ha ricevuto numerose recensioni positive da noti giornalisti del mondo videoludico e al momento vanta una valutazione "molto positiva" del 90% con 156 valutazioni degli utenti su Steam. Monster Crown propone ai giocatori una storia coinvolgente ricca di contenuti e di funzionalità tutte da scoprire, oltre che mostri in abbondanza. A partire da oggi, i giocatori potranno esplorare molto di più.

Tre funzioni nuove di zecca

Il primo, sostanzioso aggiornamento introduce tre nuove funzioni di gioco: le uova NET, l'apprenditore di mosse e lo scambio di mostri online. Le uova NET consentono ai giocatori di creare incroci con l'uovo di un mostro casuale contenente i geni di mostri di giocatori da ogni parte del mondo. Lo si può descrivere come un jolly, una cellula madre incognita che dà vita a un mostro a sorpresa. L'apprenditore di mosse permette ai mostri di ricordare un nuovo set di mosse dalla loro lunga lista di attacchi. I mostri possono imparare un vasto numero di mosse, ma possono ricordarne soltanto sei alla volta. Ora i giocatori potranno selezionare quali mosse far conservare ai propri mostri in determinati momenti. Infine, lo scambio di mostri online permette ai giocatori di scambiare le proprie creazioni con il resto del mondo.