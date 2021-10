Monster Crown festeggia l'uscita con un nuovissimo trailer

SOEDESCO è lieta di annunciare il lancio del suo RPG di addestramento di mostri Monster Crown su Nintendo Switch e PC, dopo un anno di accesso anticipato su Steam. Durante questo periodo, il gioco ha ricevuto ben 40 aggiornamenti, di cui 10 che sono andati ad aggiungere porzioni di storia, nuovi mostri, caratteristiche e aree visitabili al gioco.

Il fondatore di Studio Aurum Jason Walsh non potrebbe essere più fiero del suo appassionante progetto, in sviluppo da 5 anni: "Sin da ragazzino sono cresciuto giocando a questo tipo di giochi, quindi l'idea di rilasciarne al mondo uno tutto mio è qualcosa che non osavo neppure sperare. Ma grazie all'amore dei nostri backers e al supporto di SOEDESCO, questo sogno è oggi diventato realtà. Se state cercando un RPG pieno di mostri da addomesticare, questo è il gioco che fa per voi."

Per celebrare il lancio, SOEDESCO ha rilasciato un nuovissimo trailer che evidenzia i punti di forza di Monster Crown: allevare oltre 200 mostri base per creare oltre 1200 specie, accordarsi con i mostri per dar loro riparo in cambio di protezione, e imbarcarsi in un viaggio per ripristinare l'equilibrio su Crown Island sottraendo il comando a un malvagio sovrano assetato di potere.

