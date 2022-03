Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Milestone e Feld Entertainment, Inc. sono orgogliosi di annunciare l’uscita di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5.

L'ultimo capitolo del videogioco Supercross più amato e realistico di sempre è ora disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One in early access per coloro che hanno prenotato la Special Edition. La versione Windows PC/STEAM sarà disponibile il 17 marzo, insieme alle versioni console per coloro che non hanno prenotato la Special Edition. La versione PlayStation supporta l'aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, la versione Xbox offre il supporto Smart Delivery.

La tradizionale Modalità Carriera è ora più reale e coinvolgente che mai. I giocatori possono iniziare a sviluppare il loro percorso nella 250SX Futures Class mentre mirano a raggiungere le vette della gloria come Pro nella 450SX Class. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 introduce anche il Rider Shape System, una nuova ed esclusiva funzionalità per la modalità Carriera che influenzerà le prestazioni dei motociclisti in caso di cadute o infortuni. L'allenamento e il completamento di compiti specifici sono fondamentali per mantenere il tuo pilota al top della forma!

Grazie a Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 i giocatori potranno godere di una nuova esperienza di gioco perfetta sia per quelli più esperti che per i nuovi arrivati. La Future Academy, presentata dal GOAT Ricky Carmichael, fornirà tutte le informazioni necessarie per muovere i primi passi nel mondo del Supercross. Questo nuovo tutorial insegnerà le basi del Supercross per aiutare a scalare la classifica da principiante a professionista; ha anche molte opzioni di gioco che renderanno le gare accessibili a tutti con l'obiettivo di creare un'esperienza per ogni tipo di giocatore.

Anche il classico Track Editor è tornato insieme a una nuova feature: il Rhythm Section Editor. I giocatori potranno combinare e abbinare moduli preesistenti per progettare sezioni di piste prefabbricate complesse per poi condividerle con la community.

E dopo lo strepitoso successo della passata edizione, torna il Track Editor Contest, che darà l'opportunità ai giocatori di creare una pista, che potrebbe essere replicata nella vita reale, come parte del Campionato Ufficiale. Questa feature unica rappresenta un'opportunità irripetibile nell'industria dei videogiochi: una pista digitale progettata da un giocatore sarà percorsa da veri piloti nel Monster Energy AMA Supercross Championship 2023.

Il Compound è la risposta per coloro che vogliono gareggiare con gli amici o da soli in un nuovo, straordinario ambiente open world; con nuove piste, diverse sfide incrociate e collezionabili per sbloccare ingranaggi aggiuntivi. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 offre anche la modalità split-screen per giocare con gli amici in locale comodamente sul divano ed in multiplayer online attraverso il matchmaking cross-gen.

Infine, dopo l'incredibile successo della passata edizione, tornano i tornei E-sport con Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, che spingeranno i giocatori a diventare leggende nell'eSX Championship sponsorizzato da Yamaha!