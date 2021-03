Monster Jam Steel Titans 2 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

THQ Nordic e Feld Entertainment hanno rilasciato oggi Monster Jam Steel Titans 2 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. Monster Jam Steel Titans 2 offre un elenco di camion ampliato, cinque nuovi mondi da esplorare, fisica aggiornata e multiplayer online fino a sei giocatori.

Monster Jam Steel Titans 2 racchiude tutto ciò che i fan adoravano dell'originale e si trova in più camion, mondi nuovi di zecca, fisica aggiornata per un migliore controllo del camion e multiplayer online! L'elenco ampliato di camion è 38 e include i preferiti dai fan come Megalodon, Sparkle Smash, Higher Education, Avenger e Backwards Bob!

Spunti di lettura: THQ Nordic e Feld Entertainment annunciano Monster Jam Steel Titans 2

I cinque, nuovissimi mondi di gioco si espandono nell'universo di Monster Jam, fornendo esplorazioni e scoperte infinite per i giocatori. Monster Jam Steel Titans 2 offre anche gli aspetti competitivi che i fan delle corse bramano, come le gare testa a testa negli stadi, le gare di freestyle e le sfide waypoint. I giocatori possono sfidare amici di tutto il mondo con il nuovo multiplayer online fino a sei giocatori.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale di Monster Jam Steel Titans 2 a questa pagina.