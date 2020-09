Monster Truck Championship, svelata la DELUXE EDITION ed i bonus pre-order

NACON e TEYON sono lieti di rivelare l'edizione deluxe e il bonus preordine per il Monster Truck Championship. La prima simulazione di Monster Truck sarà disponibile il 15 ottobre 2020 su PlayStation4, Xbox One e Steam e il 19 novembre su Nintendo Switch.

Tutti i giocatori che preordineranno il gioco riceveranno il Patriot Pack, che include la livrea di Sergeant Chaos e il modello Patriot.

I fan possono anche acquistare una versione deluxe, chiamata Rebel Hunter Edition, che include una livrea speciale, uno stadio esclusivo e tre modelli di veicoli: Magnum, Victory e Frantic.

In Monster Truck Championship, si potrà prendere il volante di uno dei 16 veicoli ed entrare in cinque tipi di eventi. In questi campionati, si gareggerà in 25 stadi e circuiti di varie città degli Stati Uniti.

Adottando un approccio realistico alla guida piuttosto che uno stile di gioco arcade, Monster Truck Championship dà ai giocatori la possibilità di prendere parte a gare frenetiche e di eseguire movimenti aerei e terrestri credibili imparando la fisica unica di questi veicoli.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficial del gioco a questa pagina.