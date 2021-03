MotoGP 21, disponibile il primo trailer gameplay

A poco più di un mese di distanza dal debutto ufficiale, Milestone ha deciso di condividere quest'oggi il primo gameplay trailer ufficiale per MotoGP 21.

Oltre ad offrire un primo sguardo alla rifinita fisica di guida - che giudicheremo una volta provato il titolo - ed un feedback sul rombo dei motori, questo trailer punta a mostrare una delle tante attese novità del titolo, ossia la Long Lap Penality, in attesa di svelare ulteriori novità durante le prossime settimane.

Spunti di lettura: Milestone annuncia MotoGP 21, al debutto il 22 Aprile (2021)

Poiché il gioco avanza nel futuro, l'edizione 2021 presenterà una serie di nuove introduzioni nelle meccaniche del titolo. Una di queste è la nota Long Lap Penalty, una penalità per i piloti che non corrono in modo equo.



Ciò consiste nell'aggiunta di diversi secondi ad un giro, se il pilota corre su un percorso al di fuori della pista, che è più lento della normale traiettoria. È davvero un modo utile per i commissari di imporre una penalità minore che potrebbe costare al corridore una sola posizione.



Inoltre, MotoGP 21 promette un'esperienza più reale che mai, questo significa che il gameplay mira ad offrire una simulazione di corsa elettrizzante, strategica e adrenalinica. Ci sarà molto altro da discutere presto, quindi rimanete sintonizzati!