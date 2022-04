MotoGP 22 al debutto, disponibile il trailer di lancio

Milestone e Dorna Sports S.L. sono orgogliosi di annunciare che MotoGP22, l'ultimo capitolo del celebre racing sim su due ruote, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam.

MotoGP22 arricchisce l'eredità del franchise videoludico e dello sport stesso, aggiungendo una modalità di gioco unica nel suo genere. La NINE Season 2009 è un modo affascinante per rivivere una delle stagioni più incredibili della storia della MotoGP. Un docu-film nostalgico ed emozionante narrato da Mark Neale, regista di alcuni dei migliori documentari di MotoGP, con oltre 50 minuti di filmati originali della stagione 2009 insieme a gameplay reale, che offrono un'esperienza totalmente immersiva. I giocatori si ritroveranno nei panni di piloti leggendari come Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo, ad affrontare diverse sfide mozzafiato da completare per replicare momenti storici.

La NINE Season 2009 replica tutti i 17 Gran Premi della stagione, suddivisi in capitoli con oltre 39 sfide in totale. L'edizione 2022 aggiunge anche nuove funzionalità dedicate sia ai neofiti del genere che ai giocatori storici: il Tutorial (rivisto, con nuove funzionalità) e la MotoGP Academy. Grazie a queste due nuove modalità, i giocatori hanno la possibilità di padroneggiare la loro conoscenza delle due ruote o di apprendere le basi per iniziare la loro escalation verso il livello pro.

Il Tutorial presenta una serie di sessioni di gioco dedicate, che aiutano i neofiti a comprendere le basi del gioco attraverso sfide specifiche incentrate su elettronica, consumo dei pneumatici, temperatura dei freni e differenze fondamentali tra le tre categorie principali.

La MotoGP Academy insegna come migliorare lo stile di guida per essere imbattibile su ogni pista, scoprendo i segreti per affrontare tutte le curve e le traiettorie più difficili. Inoltre, il Riding Analysis System aiuta i piloti attraverso messaggi pop-up all'interno del gioco che appaiono alla fine della gara suggerendo come regolare il livello di difficoltà in base alle abilità e alle prestazioni. Il gioco potrebbe consigliare di attivare alcuni aiuti o suggerire di giocare a tutorial specifici pensati per colmare le lacune in termini di conoscenze e risultati.

La carriera manageriale è tornata e permette ai giocatori di decidere se creare una nuova squadra o entrare in una ufficiale. La modalità di gioco offre anche la possibilità di approfondire i dettagli della strategia, utilizzando punti di sviluppo e allocando personale di ricerca e sviluppo per raggiungere la vetta, oltre a lavorare sulla moto attraverso il miglioramento di aspetti come motore, telaio, aerodinamica ed elettronica. Il percorso può partire dal basso, creando uno Junior Team nelle categorie Moto2 o Moto3, selezionando uno sponsor e assumendo un Team Manager, un Direttore Tecnico e almeno un pilota.

MotoGP22 raggiunge un realismo motociclistico mai visto prima. Una vera esperienza di nuova generazione che riduce i confini tra videogame e realtà.

Un livello di realismo mai visto prima : nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e pit migliorati

: nuove animazioni dei volti, personaggi 3D e pit migliorati Ride Height Device : i giocatori potranno gestire manualmente il meccanismo di bloccaggio RHD e controllare la compressione delle sospensioni della moto

: i giocatori potranno gestire manualmente il meccanismo di bloccaggio RHD e controllare la compressione delle sospensioni della moto Piste migliorate : le superfici sono state migliorate per una migliore guidabilità

: le superfici sono state migliorate per una migliore guidabilità Sistema di sospensione migliorato : perfezionato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli

: perfezionato per una migliore sensazione durante il passaggio sui cordoli Deformazione del pneumatico: un comportamento del pneumatico più realistico che rende l'esperienza ancora più vicina alla realtà

E per la prima volta nella serie, MotoGP22 presenta lo split-screen locale per 2 giocatori, la modalità multiplayer online e cross-play tra consoles della stessa famiglia.