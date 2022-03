MotoGP 22, Milestone introduce la modalità di gioco NINE Season 2009

I piloti leggendari, le piste migliori, i momenti più evocativi, il gameplay più realistico di sempre. Tutto in una feature: la NINE Season 2009 di MotoGP22, un'esperienza di gioco originale in stile documentary che guiderà i giocatori attraverso un vortice di ricordi. Gareggia nei panni di Rossi, Pedrosa, Lorenzo, Stoner e tanti altri, per essere protagonista di alcuni momenti iconici di una delle migliori stagioni di sempre nella storia della MotoGP.

La NINE Season 2009 unisce il gameplay ad un vero e proprio documentario realizzato da Mark Neale, noto per le sue produzioni come Faster, Faster & Faster (interpretato da Ewan McGregor), Fastest e Hitting The Apex, coprodotto con il vincitore del premio Oscar, Brad Pitt .

Mark Neale: “NINE ha preso forma proprio come la stessa Season 2009. All'inizio nessuno era sicuro di come sarebbe andata, poi si è trasformata in qualcosa di straordinario. Realizzarla è stata un'esperienza fantastica. Penso che lo sarà anche giocarla".

La posta in gioco è alta e i giocatori affronteranno tutti i 17 Grand Prix della stagione suddivisi in capitoli pieni di sfide mozzafiato da completare. Tutti i contenuti della NINE Season 2009 sono disponibili anche nelle modalità Gran Premio e Campionato, consentendo di giocare intere gare e stagioni nei panni degli iconici piloti della stagione 2009.

Maggiori dettagli sui contenuti della NINE Season 2009:

Tutti i piloti, le moto e le piste della stagione 2009.

Più di 1 ora di riprese reali, ricca di storie, aneddoti e interviste ai protagonisti delle gare.

39 sfide che riproducono fedelmente i momenti più cruciali della stagione. Ogni sfida è caratterizzata da obiettivi specifici da raggiungere, come difendere la posizione dagli attacchi di un avversario, raggiungere una posizione particolare prima della fine della gara, o impegnarsi in un duello testa a testa con un pilota molto competitivo.

Contenuti aggiuntivi sbloccabili ad ogni sfida, come caschi e livree speciali utilizzati dai protagonisti nelle gare di casa.

Eventi, sfide, storie ed emozioni, un tempo irripetibili, ora sono pronte per essere vissute, ancora una volta! MotoGP22 uscirà il 21 aprile 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam.